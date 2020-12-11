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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2724272527262727>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 812
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 812
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:14

  slktym007 написав:Добрый день.

Воспользовался рефкой с целью открыть дебетку ВСЕКАРТА.
А по ней предлагает открыть только кредитку ВСЕМОЖУ в Вайбере.
Подскажите что в таком случае делать?

Пробуйте другие рефки :)
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 16:16

А что бы сменить пин-код по ВсеМожу обязательно надо делать операцию через банкомат как приложение советует?
Adast
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 16:20

  Adast написав:А что бы сменить пин-код по ВсеМожу обязательно надо делать операцию через банкомат как приложение советует?

Ну так на чип ПИН перепишется тока в АТМ или в ПОСе
А если вы, например, ток безконтактом платите, то новый ПИН не скоро на чипе появится, будет рассихрон. Поэтому лучше шобы после смены ПИНа первой операцией была операция по чипу карты
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 16:21

Re: ПУМБ

  Spring написав:В прошлом месяце горячая отключила 3 д секьюрити и через Некст успешно оплатился платеж. В этом месяце горячую линию лишили права отключать 3 д секьюрити. Пришлось написать заявление в отделении.

Отправил жалобу о проблеме 3ds с next на info@fuib.com, по телефону подтвердили получение письма - ответ в течение 5 рабочих дней.
Ранее на ГЛ отправили в отделение за отключением 3ds, в отделении развели руками )
zentol
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 16:39

  clientage написав:Ну так на чип ПИН перепишется тока в АТМ или в ПОСе
А если вы, например, ток безконтактом платите, то новый ПИН не скоро на чипе появится, будет рассихрон. Поэтому лучше шобы после смены ПИНа первой операцией была операция по чипу карты

Спасибо! То есть достаточно на кассе в условном АТБ расплатится чипом?
Adast
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 18:30

  zentol написав:
  Spring написав:В прошлом месяце горячая отключила 3 д секьюрити и через Некст успешно оплатился платеж. В этом месяце горячую линию лишили права отключать 3 д секьюрити. Пришлось написать заявление в отделении.

Отправил жалобу о проблеме 3ds с next на info@fuib.com, по телефону подтвердили получение письма - ответ в течение 5 рабочих дней.
Ранее на ГЛ отправили в отделение за отключением 3ds, в отделении развели руками )

Тоже жду ответа. Может начнут что то исправлять, если пойдут жалобы. Были очень удивлены, что такая проблема есть
РЕФКИ 8)
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    Spring
     
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    Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 18:33

    Re: ПУМБ

    горячка заверила, что кешбек на комуналь будет даже если открыть карту не по ссылке ясно, открыл, сделал оплату на 100 грн, проверю, отпишусь
    Hack-Stock
     
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    Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 18:35

    Hack-Stock
    Влом было по ссылке? В правилах написано однозначно. Но можете с ветряными мельницами пободаться если скучно :mrgreen:
    Vorlon
     
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    Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 19:28

      Adast написав:
      clientage написав:Ну так на чип ПИН перепишется тока в АТМ или в ПОСе
    А если вы, например, ток безконтактом платите, то новый ПИН не скоро на чипе появится, будет рассихрон. Поэтому лучше шобы после смены ПИНа первой операцией была операция по чипу карты

    Спасибо! То есть достаточно на кассе в условном АТБ расплатится чипом?

    Мне на гл не советовали, менял в родном банкомате.
    Citizen_D
     
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    Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 20:08

      Vorlon написав:Hack-Stock
    Влом было по ссылке? В правилах написано однозначно. Но можете с ветряными мельницами пободаться если скучно :mrgreen:


    делал по ссылке, когда пришёл получать, оказалось что по телефону девочка вбила неверно мой инн, пришлось делать новую заявку
    Hack-Stock
     
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