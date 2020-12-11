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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 гру, 2020 20:24
Hack-Stock написав:
горячка заверила, что кешбек на комуналь будет даже если открыть карту не по ссылке ясно, открыл, сделал оплату на 100 грн, проверю, отпишусь
Врут, не будет.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ): 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Додано: Суб 12 гру, 2020 09:23
ukrprom2014 написав: Hack-Stock написав:
горячка заверила, что кешбек на комуналь будет даже если открыть карту не по ссылке ясно, открыл, сделал оплату на 100 грн, проверю, отпишусь
Врут, не будет.
Пока и по ссылке Ясно не дают. Уже 7 рабочих дней. Зарегили 2 заявки. На ел. почту не отвечают. Все условия аыполнены- признают, создают заявку в течении 5 дней.
Востаннє редагувалось
lel
в Суб 12 гру, 2020 09:26, всього редагувалось 1 раз.
lel
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Додано: Суб 12 гру, 2020 09:25
lel Смените телефон и утром рабочего дня зарегистрируйте новую заявку.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ): 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Додано: Суб 12 гру, 2020 09:29
ukrprom2014 написав: lel Смените телефон и утром рабочего дня зарегистрируйте новую заявку.
Кэшбэк не выплачивают, причем тут телефон? Полную идентификацию прохожу.
lel
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Додано: Суб 12 гру, 2020 09:54
Hack-Stock написав:
делал по ссылке, когда пришёл получать, оказалось что по телефону девочка вбила неверно мой инн, пришлось делать новую заявку
Это Вы поторопились, надо было самому
с Ясно
сделать новую заявку.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ): 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
Повідомлень: 2188
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Подякував: 27 раз.
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Додано: Суб 12 гру, 2020 10:33
ukrprom2014 написав: Hack-Stock написав:
делал по ссылке, когда пришёл получать, оказалось что по телефону девочка вбила неверно мой инн, пришлось делать новую заявку
Это Вы поторопились, надо было самому
с Ясно
сделать новую заявку.
Ну переделаю на жену, не проблема.
А как через ясно сделать?
Я кидал заявку тут
https://www.pumb.ua/yasno
Hack-Stock
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Додано: Суб 12 гру, 2020 10:47
Hack-Stock написав: ukrprom2014 написав: Hack-Stock написав:
делал по ссылке, когда пришёл получать, оказалось что по телефону девочка вбила неверно мой инн, пришлось делать новую заявку
Это Вы поторопились, надо было самому
с Ясно
сделать новую заявку.
Ну переделаю на жену, не проблема.
А как через ясно сделать?
Я кидал заявку тут
https://www.pumb.ua/yasno
Все вірно, це саме та сторінка для подачі заявок.
Переходь на темний бік за карткою
Моно
(кожному по 50 грн), обирай кредитку
Зелена
від А-банку (кожному по 50 грн) або
КОКО
кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
https://monobank.ua/r/2xGi https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0 http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
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