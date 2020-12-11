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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2724272527262727

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 812
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 812
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 20:24

  Hack-Stock написав:горячка заверила, что кешбек на комуналь будет даже если открыть карту не по ссылке ясно, открыл, сделал оплату на 100 грн, проверю, отпишусь

Врут, не будет.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 09:23

Re: ПУМБ

ukrprom2014 написав:
  Hack-Stock написав:горячка заверила, что кешбек на комуналь будет даже если открыть карту не по ссылке ясно, открыл, сделал оплату на 100 грн, проверю, отпишусь

Врут, не будет.
Пока и по ссылке Ясно не дают. Уже 7 рабочих дней. Зарегили 2 заявки. На ел. почту не отвечают. Все условия аыполнены- признают, создают заявку в течении 5 дней.
Востаннє редагувалось lel в Суб 12 гру, 2020 09:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 09:25

lel
Смените телефон и утром рабочего дня зарегистрируйте новую заявку.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 09:29

Re: ПУМБ

ukrprom2014 написав:lel
Смените телефон и утром рабочего дня зарегистрируйте новую заявку.
Кэшбэк не выплачивают, причем тут телефон? Полную идентификацию прохожу.
lel
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 09:54

Re: ПУМБ

  Hack-Stock написав:делал по ссылке, когда пришёл получать, оказалось что по телефону девочка вбила неверно мой инн, пришлось делать новую заявку

Это Вы поторопились, надо было самому с Ясно сделать новую заявку.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 10:33

  ukrprom2014 написав:
  Hack-Stock написав:делал по ссылке, когда пришёл получать, оказалось что по телефону девочка вбила неверно мой инн, пришлось делать новую заявку

Это Вы поторопились, надо было самому с Ясно сделать новую заявку.


Ну переделаю на жену, не проблема.
А как через ясно сделать?
Я кидал заявку тут https://www.pumb.ua/yasno
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 10:47

  Hack-Stock написав:
  ukrprom2014 написав:
  Hack-Stock написав:делал по ссылке, когда пришёл получать, оказалось что по телефону девочка вбила неверно мой инн, пришлось делать новую заявку

Это Вы поторопились, надо было самому с Ясно сделать новую заявку.


Ну переделаю на жену, не проблема.
А как через ясно сделать?
Я кидал заявку тут https://www.pumb.ua/yasno

Все вірно, це саме та сторінка для подачі заявок.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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