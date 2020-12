Форуми / Народні рейтинги: Банки,

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.1 5 812 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 24% 195 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 90 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 119 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 216 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 24% 192 Всього голосів : 812 Додано: Суб 12 гру, 2020 13:17 Adast написав: Пока действует акция, снимать деньги без комиссий и срыва грейса можно только через банкомат? Или p2p тоже канает?

Тут в ветке мелькали сроки этой акции для новых и действующих карт.



Тут в ветке мелькали сроки этой акции для новых и действующих карт.

Коллеги, напомните? А то не нашёл

Додано: Суб 12 гру, 2020 13:29 Вкладчик1234

На сайте ПУМБ - до 28 февраля 2021г.

Акционное предложение действует с 26.10.2020 г. по 28.02.2021 г.

https://retail.pumb.ua/ru/credit/can-all

Специальное предложение от ПУМБ «Снятие наличных и переводы по кредитной карте без переплат» в период с 26.10.2020 по 28.02.2021

Оставаться в льготном периоде стало еще проще!







Что означает снятие наличных и переводы средств без переплат?



Все просто, данные операции совершены в течение периода действия предложения, будут входить в льготный период. Это означает, что в течение этого периода не будут начисляться проценты на использованную сумму кредитного лимита, при условии внесения до платежной даты всей суммы задолженности за предыдущие расчетные периоды.



Период пользования льготным периодом зависит от даты открытия счета:



для открытых с 26.10.2020 льготная процентная ставка применяется для операций, осуществленных в период с 26.10.2020 по 28.02.2021.

для открытых до 26.10.2020:

a. с платежной датой 28, 30 число – для операций осуществленных в период с 31.10.2020 по 28.02.2021



b. с платежной датой 10 число – для операций осуществленных в период с 11.11.2020 по 10.03.2021



c. с платежной датой 20 число – для операций осуществленных в период с 21.11.2020 по 20.03.2021







Какие карты принимают участие в данном предложении?



Данное предложение распространяется на новых и действующих клиентов, которые являются владельцами карты «всеМОЖУ» (те клиенты, которые присоединились к Публичному предложению АО «ПУМБ» на заключение договора комплексного банковского обслуживания физических лиц и их счетов):



открытых с 26.10.2020 – льготная процентная ставка применяется для операций, осуществленных в период с 26.10.2020 по 28.02.2021.

открытых до 26.10.2020:

a. с платежной датой 28, 30 число – для операций осуществленных в период с 31.10.2020 по 28.02.2021



b. с платежной датой 10 число – для операций осуществленных в период



с 11.11.2020 по 10.03.2021



d. с платежной датой 20 число – для операций осуществленных в период с 21.11.2020 по 20.03.2021







У меня уже есть льготный период по карте 62 дня, в чем особенность предложения?



Во время действия предложения, льготный период ДОПОЛНИТЕЛЬНО распространяется на операции снятия наличных и переводы по кредитной карте.



При этом он также продолжает действовать для операций оплаты товаров и услуг картой в магазинах и Интернете, оплаты коммуналки и пополнения мобильного в ПУМБ Оnline.



Получается, что на эти операции не будут начисляться проценты на использованную сумму кредитного лимита при условии внесения до платежной даты всей суммы задолженности за предыдущие расчетные периоды.



Льготный период будет применяться ограниченный период времени, а именно для счетов:



открытых с 26.10.2020 – применяется по 28.02.2021.

открытых до 26.10.2020:

a. с платежной датой 28, 30 число – применяется по 28.02.2021



b. с платежной датой 10 число – применяется по 10.03.2021



c. с платежной датой 20 число – применяется по 20.03.2021







Я хочу снять средства/сделать перевод по своей карте, льготный период будет действовать на эту операцию?



Для уже существующих клиентов по картам, которые были открыты до 26.10.2020 льготный период будет применяться:



a. с платежной датой 28, 30 число – для операций осуществленных в период с 31.10.2020 по 28.02.2021



b. с платежной датой 10 число – для операций осуществленных в период с 11.11.2020 по 10.03.2021



c. с платежной датой 20 число – для операций осуществленных в период с 21.11.2020 по 20.03.2021



Для новых клиентов, карточные счета которых были открыты с 26.10.2020 льготная процентная ставка применяется для операций, осуществленных в период с 26.10.2020 по 28.02.2021.







Что будет, если я не успею в течение льготного периода внести снятую наличными или переведенную на другую карту или счет сумму?



Если вы не успели погасить задолженность в течение льготного периода, на нее будут начисляться проценты с даты снятия или перевода средств.







Какая процентная ставка будет после окончания льготного периода?



После окончания льготного периода на операции снятия и перевода средств по карте будет действовать стандартная процентная ставка: 47,88% годовых или 3,99% в месяц.







Будет ли действовать льготный период по моим операциям снятия наличных/перевода на другую карту, совершенные до 26.10.2020?



Нет, льготный период не будет действовать для этих операций. Льготной период будет применяться для операций снятия наличных/переводов для счетов открытых до 26.10.2020:



a. с платежной датой 28, 30 число – для операций осуществленных в период с 31.10.2020 по 28.02.2021



b. с платежной датой 10 число – для операций осуществленных в период с 11.11.2020 по 10.03.2021



c. с платежной датой 20 число – для операций осуществленных в период с 21.11.2020 по 20.03.2021



Обратите внимание: льготный период действует для клиентов, которые присоединились к Публичному предложению АО «ПУМБ» на заключение договора комплексного банковского обслуживания физических лиц.

Но в теме ходили не подтвержденные слухи про 14.12.2020... На сайте ПУМБ - до 28 февраля 2021г.Акционное предложение действует с 26.10.2020 г. по 28.02.2021 г.Специальное предложение от ПУМБ «Снятие наличных и переводы по кредитной карте без переплат» в период с 26.10.2020 по 28.02.2021Оставаться в льготном периоде стало еще проще!Что означает снятие наличных и переводы средств без переплат?Все просто, данные операции совершены в течение периода действия предложения, будут входить в льготный период. Это означает, что в течение этого периода не будут начисляться проценты на использованную сумму кредитного лимита, при условии внесения до платежной даты всей суммы задолженности за предыдущие расчетные периоды.Период пользования льготным периодом зависит от даты открытия счета:для открытых с 26.10.2020 льготная процентная ставка применяется для операций, осуществленных в период с 26.10.2020 по 28.02.2021.для открытых до 26.10.2020:a. с платежной датой 28, 30 число – для операций осуществленных в период с 31.10.2020 по 28.02.2021b. с платежной датой 10 число – для операций осуществленных в период с 11.11.2020 по 10.03.2021c. с платежной датой 20 число – для операций осуществленных в период с 21.11.2020 по 20.03.2021Какие карты принимают участие в данном предложении?Данное предложение распространяется на новых и действующих клиентов, которые являются владельцами карты «всеМОЖУ» (те клиенты, которые присоединились к Публичному предложению АО «ПУМБ» на заключение договора комплексного банковского обслуживания физических лиц и их счетов):открытых с 26.10.2020 – льготная процентная ставка применяется для операций, осуществленных в период с 26.10.2020 по 28.02.2021.открытых до 26.10.2020:a. с платежной датой 28, 30 число – для операций осуществленных в период с 31.10.2020 по 28.02.2021b. с платежной датой 10 число – для операций осуществленных в периодс 11.11.2020 по 10.03.2021d. с платежной датой 20 число – для операций осуществленных в период с 21.11.2020 по 20.03.2021У меня уже есть льготный период по карте 62 дня, в чем особенность предложения?Во время действия предложения, льготный период ДОПОЛНИТЕЛЬНО распространяется на операции снятия наличных и переводы по кредитной карте.При этом он также продолжает действовать для операций оплаты товаров и услуг картой в магазинах и Интернете, оплаты коммуналки и пополнения мобильного в ПУМБ Оnline.Получается, что на эти операции не будут начисляться проценты на использованную сумму кредитного лимита при условии внесения до платежной даты всей суммы задолженности за предыдущие расчетные периоды.Льготный период будет применяться ограниченный период времени, а именно для счетов:открытых с 26.10.2020 – применяется по 28.02.2021.открытых до 26.10.2020:a. с платежной датой 28, 30 число – применяется по 28.02.2021b. с платежной датой 10 число – применяется по 10.03.2021c. с платежной датой 20 число – применяется по 20.03.2021Я хочу снять средства/сделать перевод по своей карте, льготный период будет действовать на эту операцию?Для уже существующих клиентов по картам, которые были открыты до 26.10.2020 льготный период будет применяться:a. с платежной датой 28, 30 число – для операций осуществленных в период с 31.10.2020 по 28.02.2021b. с платежной датой 10 число – для операций осуществленных в период с 11.11.2020 по 10.03.2021c. с платежной датой 20 число – для операций осуществленных в период с 21.11.2020 по 20.03.2021Для новых клиентов, карточные счета которых были открыты с 26.10.2020 льготная процентная ставка применяется для операций, осуществленных в период с 26.10.2020 по 28.02.2021.Что будет, если я не успею в течение льготного периода внести снятую наличными или переведенную на другую карту или счет сумму?Если вы не успели погасить задолженность в течение льготного периода, на нее будут начисляться проценты с даты снятия или перевода средств.Какая процентная ставка будет после окончания льготного периода?После окончания льготного периода на операции снятия и перевода средств по карте будет действовать стандартная процентная ставка: 47,88% годовых или 3,99% в месяц.Будет ли действовать льготный период по моим операциям снятия наличных/перевода на другую карту, совершенные до 26.10.2020?Нет, льготный период не будет действовать для этих операций. Льготной период будет применяться для операций снятия наличных/переводов для счетов открытых до 26.10.2020:a. с платежной датой 28, 30 число – для операций осуществленных в период с 31.10.2020 по 28.02.2021b. с платежной датой 10 число – для операций осуществленных в период с 11.11.2020 по 10.03.2021c. с платежной датой 20 число – для операций осуществленных в период с 21.11.2020 по 20.03.2021Обратите внимание: льготный период действует для клиентов, которые присоединились к Публичному предложению АО «ПУМБ» на заключение договора комплексного банковского обслуживания физических лиц.

300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ

и КБ: 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw

и КБ: 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc

и КБ: 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y

и КБ: 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR ukrprom2014

Додано: Суб 12 гру, 2020 14:21 Re: ПУМБ Adast написав: А если вылетел из грейса ПУМБ это где-то отображает А если вылетел из грейса ПУМБ это где-то отображает

в мобильном приложении появится минимальный платеж

в мобильном приложении появится минимальный платеж в мобильном приложении появится минимальный платеж КБ за открытие карты

50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7

|100+100грн | 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb

| 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC

| 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d

wtf

