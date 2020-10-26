Додано: Суб 12 гру, 2020 13:29

На сайте ПУМБ - до 28 февраля 2021г.Акционное предложение действует с 26.10.2020 г. по 28.02.2021 г.Специальное предложение от ПУМБ «Снятие наличных и переводы по кредитной карте без переплат» в период с 26.10.2020 по 28.02.2021Оставаться в льготном периоде стало еще проще!Что означает снятие наличных и переводы средств без переплат?Все просто, данные операции совершены в течение периода действия предложения, будут входить в льготный период. Это означает, что в течение этого периода не будут начисляться проценты на использованную сумму кредитного лимита, при условии внесения до платежной даты всей суммы задолженности за предыдущие расчетные периоды.Период пользования льготным периодом зависит от даты открытия счета:для открытых с 26.10.2020 льготная процентная ставка применяется для операций, осуществленных в период с 26.10.2020 по 28.02.2021.для открытых до 26.10.2020:a. с платежной датой 28, 30 число – для операций осуществленных в период с 31.10.2020 по 28.02.2021b. с платежной датой 10 число – для операций осуществленных в период с 11.11.2020 по 10.03.2021c. с платежной датой 20 число – для операций осуществленных в период с 21.11.2020 по 20.03.2021Какие карты принимают участие в данном предложении?Данное предложение распространяется на новых и действующих клиентов, которые являются владельцами карты «всеМОЖУ» (те клиенты, которые присоединились к Публичному предложению АО «ПУМБ» на заключение договора комплексного банковского обслуживания физических лиц и их счетов):открытых с 26.10.2020 – льготная процентная ставка применяется для операций, осуществленных в период с 26.10.2020 по 28.02.2021.открытых до 26.10.2020:a. с платежной датой 28, 30 число – для операций осуществленных в период с 31.10.2020 по 28.02.2021b. с платежной датой 10 число – для операций осуществленных в периодс 11.11.2020 по 10.03.2021d. с платежной датой 20 число – для операций осуществленных в период с 21.11.2020 по 20.03.2021У меня уже есть льготный период по карте 62 дня, в чем особенность предложения?Во время действия предложения, льготный период ДОПОЛНИТЕЛЬНО распространяется на операции снятия наличных и переводы по кредитной карте.При этом он также продолжает действовать для операций оплаты товаров и услуг картой в магазинах и Интернете, оплаты коммуналки и пополнения мобильного в ПУМБ Оnline.Получается, что на эти операции не будут начисляться проценты на использованную сумму кредитного лимита при условии внесения до платежной даты всей суммы задолженности за предыдущие расчетные периоды.Льготный период будет применяться ограниченный период времени, а именно для счетов:открытых с 26.10.2020 – применяется по 28.02.2021.открытых до 26.10.2020:a. с платежной датой 28, 30 число – применяется по 28.02.2021b. с платежной датой 10 число – применяется по 10.03.2021c. с платежной датой 20 число – применяется по 20.03.2021Я хочу снять средства/сделать перевод по своей карте, льготный период будет действовать на эту операцию?Для уже существующих клиентов по картам, которые были открыты до 26.10.2020 льготный период будет применяться:a. с платежной датой 28, 30 число – для операций осуществленных в период с 31.10.2020 по 28.02.2021b. с платежной датой 10 число – для операций осуществленных в период с 11.11.2020 по 10.03.2021c. с платежной датой 20 число – для операций осуществленных в период с 21.11.2020 по 20.03.2021Для новых клиентов, карточные счета которых были открыты с 26.10.2020 льготная процентная ставка применяется для операций, осуществленных в период с 26.10.2020 по 28.02.2021.Что будет, если я не успею в течение льготного периода внести снятую наличными или переведенную на другую карту или счет сумму?Если вы не успели погасить задолженность в течение льготного периода, на нее будут начисляться проценты с даты снятия или перевода средств.Какая процентная ставка будет после окончания льготного периода?После окончания льготного периода на операции снятия и перевода средств по карте будет действовать стандартная процентная ставка: 47,88% годовых или 3,99% в месяц.Будет ли действовать льготный период по моим операциям снятия наличных/перевода на другую карту, совершенные до 26.10.2020?Нет, льготный период не будет действовать для этих операций. Льготной период будет применяться для операций снятия наличных/переводов для счетов открытых до 26.10.2020:a. с платежной датой 28, 30 число – для операций осуществленных в период с 31.10.2020 по 28.02.2021b. с платежной датой 10 число – для операций осуществленных в период с 11.11.2020 по 10.03.2021c. с платежной датой 20 число – для операций осуществленных в период с 21.11.2020 по 20.03.2021Обратите внимание: льготный период действует для клиентов, которые присоединились к Публичному предложению АО «ПУМБ» на заключение договора комплексного банковского обслуживания физических лиц.