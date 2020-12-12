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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 гру, 2020 18:04
хуторянка написав:
"приятный" ценник на покупку долляра в иб(и отдают красивыми)
В ОТP и Авале ещё приятней.
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uavasylynka
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Додано: Суб 12 гру, 2020 18:35
zentol написав: ingtrans написав:
Сейчас удалось успешо провести оплату на next с 3DS. Правда, в Viber не пришло уведомление об оплате, но на next статус Проведен и остаток на карте уменшился.
Подтверждаю, также сегодня удалось оплатить по связке next/3ds. Осталось дождаться КБ.
9го декабрся отправил жалобу с деталями. Хз помогло ли обращение в моем конкретном случае, или накопилось критическое количество недовольства - и починили функционал в целом.
Также сейчас прошла оплата
Писала жалобы и в пятницу уже начали заниматься реально, до этого были только отписки. Проблема так понимаю была в том, что приват добавлял 1 грн за платеж к сумме коммунальных, и на стороне Пумба был конфликт в подтверждении по сумме платежа и сумме, которую списывал приват с +1 грн
РЕФКИ http://lx4.me/c/BruGAiHBФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата
$$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
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Додано: Суб 12 гру, 2020 18:54
Maksi2 написав:
На нексте делал серию оплат, кешбек дали только за 1 операцию, это говорит о том что кешбек начисляют вручную и втупую, хочу начисляю, хочу не начисляю.
Через Тас2Ю начислили за все.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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ukrprom2014
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Додано: Суб 12 гру, 2020 19:03
ukrprom2014 написав: Maksi2 написав:
На нексте делал серию оплат, кешбек дали только за 1 операцию, это говорит о том что кешбек начисляют вручную и втупую, хочу начисляю, хочу не начисляю.
Через Тас2Ю начислили за все.
К сожалению в нашем краю в тас2ю есть только ел. и газ
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Додано: Суб 12 гру, 2020 19:25
ukrprom2014 написав:Через Тас2Ю начислили за все.
В Пумбе начислили?
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Додано: Суб 12 гру, 2020 20:29
ukrprom2014 написав: Maksi2 написав:
На нексте делал серию оплат, кешбек дали только за 1 операцию, это говорит о том что кешбек начисляют вручную и втупую, хочу начисляю, хочу не начисляю.
Через Тас2Ю начислили за все.
Вопрос не в сайте, выплачивают за все сайты, ведь там где мы платим - везде мсс 4900, вопрос в том что тупо прокидывают на самих выплатах.
Поэтому я жду 5 дней и если кешбека не будет сразу пишу в НБУ и всем недополучившим советую тоже писать, чем больше жалоб, тем сильнее будет давление на ПУМБ.
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Maksi2
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Додано: Суб 12 гру, 2020 20:49
ukrprom2014 написав: Maksi2 написав:
На нексте делал серию оплат, кешбек дали только за 1 операцию, это говорит о том что кешбек начисляют вручную и втупую, хочу начисляю, хочу не начисляю.
Через Тас2Ю начислили за все.
Чтобы оплатить через ТАС2Ю нужно добавить карту ПУМБа и с неё оплачивать, я правильно понимаю? И ещё вопрос, если добавить дебетную карту ПУМБа при оплате коммуналки не будет ли комиссии и засчитает ли ПУМБ в количество операций, необходимых для кешбека? Заранее благодарна за ответы.
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Oktawa
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Додано: Суб 12 гру, 2020 21:02
Oktawa написав:
не будет ли комиссии
зависит от наличия договора с поставщиком в конкретном регионе.
Oktawa написав:
засчитает ли ПУМБ в количество операций
должно считать, если в течении минуты счетчик в вайбере не поменялся значит не посчитало
КБ за открытие карты
*оформляется через вайбер
- 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
- 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
- 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
- 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
- 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
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wtf
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Додано: Суб 12 гру, 2020 21:17
Maksi2 написав:
Через Тас2Ю начислили за все.
Вопрос не в сайте, выплачивают за все сайты, ведь там где мы платим - везде мсс 4900.
Что значит везде? В тас2ю 4814.
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Додано: Суб 12 гру, 2020 21:20
Aps написав: Maksi2 написав:
Через Тас2Ю начислили за все.
Вопрос не в сайте, выплачивают за все сайты, ведь там где мы платим - везде мсс 4900.
Что значит везде? В тас2ю 4814.
Это Вы за что платили с 4814?
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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