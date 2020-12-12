RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2726272727282729

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 812
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 812
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 18:04

  хуторянка написав:"приятный" ценник на покупку долляра в иб(и отдают красивыми)

В ОТP и Авале ещё приятней.
uavasylynka
 
Повідомлень: 11
З нами з: 05.09.20
Подякував: 8 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 18:35

  zentol написав:
  ingtrans написав:Сейчас удалось успешо провести оплату на next с 3DS. Правда, в Viber не пришло уведомление об оплате, но на next статус Проведен и остаток на карте уменшился.

Подтверждаю, также сегодня удалось оплатить по связке next/3ds. Осталось дождаться КБ.

9го декабрся отправил жалобу с деталями. Хз помогло ли обращение в моем конкретном случае, или накопилось критическое количество недовольства - и починили функционал в целом.

Также сейчас прошла оплата
Писала жалобы и в пятницу уже начали заниматься реально, до этого были только отписки. Проблема так понимаю была в том, что приват добавлял 1 грн за платеж к сумме коммунальных, и на стороне Пумба был конфликт в подтверждении по сумме платежа и сумме, которую списывал приват с +1 грн
РЕФКИ 8)
    http://lx4.me/c/BruGAiHB
    ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата     $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
    Spring
     
    Повідомлень: 220
    З нами з: 04.02.14
    Подякував: 21 раз.
    Подякували: 28 раз.
     
    Профіль
    Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 18:54

      Maksi2 написав:На нексте делал серию оплат, кешбек дали только за 1 операцию, это говорит о том что кешбек начисляют вручную и втупую, хочу начисляю, хочу не начисляю.

    Через Тас2Ю начислили за все.
    Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
    • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
    • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
    • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
    • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
    • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
    ukrprom2014
    Аватар користувача
     
    Повідомлень: 2192
    З нами з: 09.03.14
    Подякував: 27 раз.
    Подякували: 151 раз.
     
    Профіль
    Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 19:03

      ukrprom2014 написав:
      Maksi2 написав:На нексте делал серию оплат, кешбек дали только за 1 операцию, это говорит о том что кешбек начисляют вручную и втупую, хочу начисляю, хочу не начисляю.

    Через Тас2Ю начислили за все.

    К сожалению в нашем краю в тас2ю есть только ел. и газ
    *******
    valya
    Аватар користувача
     
    Повідомлень: 1374
    З нами з: 31.10.12
    Подякував: 334 раз.
    Подякували: 84 раз.
     
    Профіль
    Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 19:25

    Re: ПУМБ

    ukrprom2014 написав:Через Тас2Ю начислили за все.


    В Пумбе начислили?
    Aps
    Аватар користувача
     
    Повідомлень: 3337
    З нами з: 24.06.15
    Подякував: 61 раз.
    Подякували: 353 раз.
     
    Профіль
    Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 20:29

      ukrprom2014 написав:
      Maksi2 написав:На нексте делал серию оплат, кешбек дали только за 1 операцию, это говорит о том что кешбек начисляют вручную и втупую, хочу начисляю, хочу не начисляю.

    Через Тас2Ю начислили за все.

    Вопрос не в сайте, выплачивают за все сайты, ведь там где мы платим - везде мсс 4900, вопрос в том что тупо прокидывают на самих выплатах.
    Поэтому я жду 5 дней и если кешбека не будет сразу пишу в НБУ и всем недополучившим советую тоже писать, чем больше жалоб, тем сильнее будет давление на ПУМБ.
    Maksi2
     
    Повідомлень: 776
    З нами з: 18.06.19
    Подякував: 350 раз.
    Подякували: 54 раз.
     
    Профіль
    Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 20:49

      ukrprom2014 написав:
      Maksi2 написав:На нексте делал серию оплат, кешбек дали только за 1 операцию, это говорит о том что кешбек начисляют вручную и втупую, хочу начисляю, хочу не начисляю.

    Через Тас2Ю начислили за все.

    Чтобы оплатить через ТАС2Ю нужно добавить карту ПУМБа и с неё оплачивать, я правильно понимаю? И ещё вопрос, если добавить дебетную карту ПУМБа при оплате коммуналки не будет ли комиссии и засчитает ли ПУМБ в количество операций, необходимых для кешбека? Заранее благодарна за ответы.
    Oktawa
     
    Повідомлень: 172
    З нами з: 08.11.17
    Подякував: 221 раз.
    Подякували: 23 раз.
     
    Профіль
    Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 21:02

    Re: ПУМБ

      Oktawa написав:не будет ли комиссии

    зависит от наличия договора с поставщиком в конкретном регионе.
      Oktawa написав:засчитает ли ПУМБ в количество операций

    должно считать, если в течении минуты счетчик в вайбере не поменялся значит не посчитало
    КБ за открытие карты
    • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
    • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
    • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
    • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
    • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
    *оформляется через вайбер
    wtf
    Аватар користувача
     
    Повідомлень: 53
    З нами з: 29.11.20
    Подякував: 2 раз.
    Подякували: 6 раз.
     
    Профіль
    Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 21:17

    Re: ПУМБ

    Maksi2 написав:
    Через Тас2Ю начислили за все.

    Вопрос не в сайте, выплачивают за все сайты, ведь там где мы платим - везде мсс 4900.


    Что значит везде? В тас2ю 4814.
    Aps
    Аватар користувача
     
    Повідомлень: 3337
    З нами з: 24.06.15
    Подякував: 61 раз.
    Подякували: 353 раз.
     
    Профіль
    Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 21:20

      Aps написав:
    Maksi2 написав:
    Через Тас2Ю начислили за все.

    Вопрос не в сайте, выплачивают за все сайты, ведь там где мы платим - везде мсс 4900.


    Что значит везде? В тас2ю 4814.

    Это Вы за что платили с 4814?
    • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
    • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
    • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
    • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
    ingtrans
    Аватар користувача
     
    Повідомлень: 1963
    З нами з: 31.07.19
    Подякував: 52 раз.
    Подякували: 245 раз.
     
    Профіль
      #<1 ... 2726272727282729
    Форум:
    + Додати
        тему
    Відповісти
    на тему
    Зараз переглядають цей форум: Flamingo, IDAN, proftpd66 і 6 гостей
    Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

    Видалити встановлені форумом файли cookie
    Зараз обговорюється
    ПУМБ (27290)
    12.12.2020 21:20
    Все материалы
    Топ
    відповідей
    Топ
    користувачів
    В контексті FINANCE.UA
    Топ новини
    Реклама

    Форуми Finance.ua


    Finance.ua


    При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
    для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
    Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
    Powered by phpBB.