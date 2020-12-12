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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2727272827292730

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 812
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 812
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 21:28

Re: ПУМБ

ingtrans написав:Это Вы за что платили с 4814?


Свет, газ. У вас по другому?
Aps
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 21:33

  Aps написав:
ingtrans написав:Это Вы за что платили с 4814?


Свет, газ. У вас по другому?

Я на TAS2U пока ещё ничего не платил, но интересно знать, за что там можно платить с кешбэком, а за что нет. Но 4814 выглядит крайне странно для света и газа.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 21:54

Re: ПУМБ

ingtrans написав: выглядит крайне странно для света и газа.


Странностей в нашем деле полно. Вот у меня рядом зоомагазин. Всегда успешно моно отоваривался. В этом месяце решил тут выбрать категорию.
В итоге был "приятно" удивлён что оказывается мсс там 4215 со всеми вытекающими. (
Aps
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 22:02

Наличие депо влияет на размер кредлимита?
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 22:19

Re: ПУМБ

  zentol написав:9го декабрся отправил жалобу с деталями. Хз помогло ли обращение в моем конкретном случае...
Я в четверг, 9 декабря, отправлял им видео с шагами воспроизведения проблемы :)
Количество жалоб повысило приоритет проблемы и её серьёзность.

  Spring написав:Проблема так понимаю была в том, что приват добавлял 1 грн за платеж к сумме коммунальных
У меня платежи без комиссии не проходили.

  Maksi2 написав:Поэтому я жду 5 дней и если кешбека не будет сразу пишу в НБУ
Стоит сначала обратиться официально в банк (через электронное обращение согласно букве закона), а потом уже по результатам ответа строчить в НБУ. Это так они, НБУ, хотят, чтобы делали.
А так НБУ и лавочку обращений прикроет :D
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 06:01

  ingtrans написав:
  Aps написав:
ingtrans написав:Это Вы за что платили с 4814?


Свет, газ. У вас по другому?

Я на TAS2U пока ещё ничего не платил, но интересно знать, за что там можно платить с кешбэком, а за что нет. Но 4814 выглядит крайне странно для света и газа.

4814-для любых оплат в тас2ю
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 07:27

Re: ПУМБ

  novichok написав:Наличие депо влияет на размер кредлимита?

Нет, кредитчики не увидели мою депозитку и не могли меня идентифицировать как уже существующего клиента ПУМБА. Влияет только красноречие и баснословность при заявлении о своих доходах и финансовом состоянии. Чем больше фантазии и напора - тем больше вероятность получения сумми.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
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Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 07:49

  Goodman написав:
  novichok написав:Наличие депо влияет на размер кредлимита?

Нет, кредитчики не увидели мою депозитку и не могли меня идентифицировать как уже существующего клиента ПУМБА. Влияет только красноречие и баснословность при заявлении о своих доходах и финансовом состоянии. Чем больше фантазии и напора - тем больше вероятность получения сумми.


Не совсем так, в ПУМБ, решение о кредите или кредитном лимите принимается в центральном офисе, после отправки всех данных с отделения банка, так что непосредственно с теми кто принимает решение о кредите, клиент в принципе не общается.
А вот, чем больше данных о твоих доходах и финансовом положении, попадет в заявку на кредит в отделении банка, действительно повышает вероятность получения суммы.
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