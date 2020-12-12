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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 гру, 2020 21:28
ingtrans написав:Это Вы за что платили с 4814?
Свет, газ. У вас по другому?
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Aps
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Додано: Суб 12 гру, 2020 21:33
Aps написав:
ingtrans написав:Это Вы за что платили с 4814?
Свет, газ. У вас по другому?
Я на TAS2U пока ещё ничего не платил, но интересно знать, за что там можно платить с кешбэком, а за что нет. Но 4814 выглядит крайне странно для света и газа.
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ingtrans
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Додано: Суб 12 гру, 2020 21:54
ingtrans написав: выглядит крайне странно для света и газа.
Странностей в нашем деле полно. Вот у меня рядом зоомагазин. Всегда успешно моно отоваривался. В этом месяце решил тут выбрать категорию.
В итоге был "приятно" удивлён что оказывается мсс там 4215 со всеми вытекающими. (
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Aps
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Додано: Суб 12 гру, 2020 22:02
Наличие депо влияет на размер кредлимита?
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novichok
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Додано: Суб 12 гру, 2020 22:19
zentol написав:
9го декабрся отправил жалобу с деталями. Хз помогло ли обращение в моем конкретном случае...
Я в четверг, 9 декабря, отправлял им видео с шагами воспроизведения проблемы
Количество жалоб повысило приоритет проблемы и её серьёзность.
Spring написав:
Проблема так понимаю была в том, что приват добавлял 1 грн за платеж к сумме коммунальных
У меня платежи без комиссии не проходили.
Maksi2 написав:
Поэтому я жду 5 дней и если кешбека не будет сразу пишу в НБУ
Стоит сначала обратиться официально в банк (через электронное обращение согласно букве закона), а потом уже по результатам ответа строчить в НБУ. Это так они, НБУ, хотят, чтобы делали.
А так НБУ и лавочку обращений прикроет
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
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Додано: Нед 13 гру, 2020 06:01
ingtrans написав: Aps написав:
ingtrans написав:Это Вы за что платили с 4814?
Свет, газ. У вас по другому?
Я на TAS2U пока ещё ничего не платил, но интересно знать, за что там можно платить с кешбэком, а за что нет. Но 4814 выглядит крайне странно для света и газа.
4814-для любых оплат в тас2ю
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Додано: Нед 13 гру, 2020 07:27
novichok написав:
Наличие депо влияет на размер кредлимита?
Нет, кредитчики не увидели мою депозитку и не могли меня идентифицировать как уже существующего клиента ПУМБА. Влияет только красноречие и баснословность при заявлении о своих доходах и финансовом состоянии. Чем больше фантазии и напора - тем больше вероятность получения сумми.
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Goodman
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Додано: Нед 13 гру, 2020 07:49
Goodman написав: novichok написав:
Наличие депо влияет на размер кредлимита?
Нет, кредитчики не увидели мою депозитку и не могли меня идентифицировать как уже существующего клиента ПУМБА. Влияет только красноречие и баснословность при заявлении о своих доходах и финансовом состоянии. Чем больше фантазии и напора - тем больше вероятность получения сумми.
Не совсем так, в ПУМБ, решение о кредите или кредитном лимите принимается в центральном офисе, после отправки всех данных с отделения банка, так что непосредственно с теми кто принимает решение о кредите, клиент в принципе не общается.
А вот, чем больше данных о твоих доходах и финансовом положении, попадет в заявку на кредит в отделении банка, действительно повышает вероятность получения суммы.
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