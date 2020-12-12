ingtrans написав:Это Вы за что платили с 4814?
Свет, газ. У вас по другому?
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Додано: Суб 12 гру, 2020 21:28
Re: ПУМБ
Свет, газ. У вас по другому?
Додано: Суб 12 гру, 2020 21:33
Я на TAS2U пока ещё ничего не платил, но интересно знать, за что там можно платить с кешбэком, а за что нет. Но 4814 выглядит крайне странно для света и газа.
Додано: Суб 12 гру, 2020 21:54
Re: ПУМБ
Странностей в нашем деле полно. Вот у меня рядом зоомагазин. Всегда успешно моно отоваривался. В этом месяце решил тут выбрать категорию.
В итоге был "приятно" удивлён что оказывается мсс там 4215 со всеми вытекающими. (
Додано: Суб 12 гру, 2020 22:19
Re: ПУМБ
Я в четверг, 9 декабря, отправлял им видео с шагами воспроизведения проблемы
Количество жалоб повысило приоритет проблемы и её серьёзность.
У меня платежи без комиссии не проходили.
Стоит сначала обратиться официально в банк (через электронное обращение согласно букве закона), а потом уже по результатам ответа строчить в НБУ. Это так они, НБУ, хотят, чтобы делали.
А так НБУ и лавочку обращений прикроет
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Нед 13 гру, 2020 06:01
Додано: Нед 13 гру, 2020 07:27
Re: ПУМБ
Нет, кредитчики не увидели мою депозитку и не могли меня идентифицировать как уже существующего клиента ПУМБА. Влияет только красноречие и баснословность при заявлении о своих доходах и финансовом состоянии. Чем больше фантазии и напора - тем больше вероятность получения сумми.
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Додано: Нед 13 гру, 2020 07:49
Не совсем так, в ПУМБ, решение о кредите или кредитном лимите принимается в центральном офисе, после отправки всех данных с отделения банка, так что непосредственно с теми кто принимает решение о кредите, клиент в принципе не общается.
А вот, чем больше данных о твоих доходах и финансовом положении, попадет в заявку на кредит в отделении банка, действительно повышает вероятность получения суммы.
Додано: Нед 13 гру, 2020 09:03
Re: ПУМБ
у меня вообще довольно абсурдная история получения кредитки, без свинорыльства и рефералок
насколько помню когда-то было там депо , однажды позвонили из местного отделения предложили оформить кредитку, был не особо занят в тот момент решил пойти оформить, заявку в итоге не одобрили, не совсем понял зачем предлагали и вообще забыл про это
через какое-то время когда стал толкать средства по п2п на старый депозитный счет чтобы положить на срок до 1 мес. видимо решили что это зп заходит и настоятельно звонили предлагали оформить. решил уже оформить чтобы отстали. в итоге кредитка даже пригодилась впоследствии возможность быстро толкнуть п2п куда нужно и потом уже загасится до конца суток. а сейчас еще и грейс на обнал включили временно, закинул все на коко дебет под 15%
КБ за открытие карты
Додано: Нед 13 гру, 2020 09:12
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
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