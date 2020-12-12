Додано: Нед 13 гру, 2020 09:03

у меня вообще довольно абсурдная история получения кредитки, без свинорыльства и рефералок

насколько помню когда-то было там депо , однажды позвонили из местного отделения предложили оформить кредитку, был не особо занят в тот момент решил пойти оформить, заявку в итоге не одобрили, не совсем понял зачем предлагали и вообще забыл про это

через какое-то время когда стал толкать средства по п2п на старый депозитный счет чтобы положить на срок до 1 мес. видимо решили что это зп заходит и настоятельно звонили предлагали оформить. решил уже оформить чтобы отстали. в итоге кредитка даже пригодилась впоследствии возможность быстро толкнуть п2п куда нужно и потом уже загасится до конца суток. а сейчас еще и грейс на обнал включили временно, закинул все на коко дебет под 15%