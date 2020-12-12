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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 13 гру, 2020 09:40
Re: ПУМБ
Доброе утро. Кто то уже пробовал опытным путем проверить действие даты на бесзкомиссионное использование кредитных средств? Еще можно обналичить бе комиссии?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
Додано: Нед 13 гру, 2020 09:58
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Нед 13 гру, 2020 11:34
Re: ПУМБ
2 наблюдения из работы пумбы о которых не знал:
1. Оказываться сторонним ресурсом можно пополнять мобилу только на сумму до 600 грн. включительно. Мой платеж на большую сумму не прошел - в сообщении рекомендовали обратиться в банк, горячка и поведала об этом "удобстве". Так и порекомендовали - "коль вам надо пополнить на 1288 грн. проведите пополнения на 600+600+88. А еще лучше воспользуйтесь для пополнения нашим пумб-онлайн"
2. Похоже что на покупку на Али при выборе второй категории кэшбека его не начислят. Сумма была копеечная (просто тестил) и прошла вначале как "заблокировано", а через день как списано. В обеих случаях в вайбер сообщение о начислении кэшбека не пришло. В последующих вайбер-сообщениях в сумме кэшбека наростающим итогом с начала месяца кэшбека по этой операции нет. Так что тут похоже проблема аналогичная с тасиной, когда списание идет изначально с блокировкой и дальнейшим списанием. Но надо еще тестить.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Нед 13 гру, 2020 12:12
Да, это так. Приходится дробить
Додано: Нед 13 гру, 2020 13:44
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