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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2729273027312732>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 812
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 812
Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 09:40

Re: ПУМБ

Доброе утро. Кто то уже пробовал опытным путем проверить действие даты на бесзкомиссионное использование кредитных средств? Еще можно обналичить бе комиссии?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 09:58

  _PORT_UA написав: Еще можно обналичить бе комиссии?

Можно
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 11:34

Re: ПУМБ

2 наблюдения из работы пумбы о которых не знал:
1. Оказываться сторонним ресурсом можно пополнять мобилу только на сумму до 600 грн. включительно. Мой платеж на большую сумму не прошел - в сообщении рекомендовали обратиться в банк, горячка и поведала об этом "удобстве". Так и порекомендовали - "коль вам надо пополнить на 1288 грн. проведите пополнения на 600+600+88. А еще лучше воспользуйтесь для пополнения нашим пумб-онлайн"
2. Похоже что на покупку на Али при выборе второй категории кэшбека его не начислят. Сумма была копеечная (просто тестил) и прошла вначале как "заблокировано", а через день как списано. В обеих случаях в вайбер сообщение о начислении кэшбека не пришло. В последующих вайбер-сообщениях в сумме кэшбека наростающим итогом с начала месяца кэшбека по этой операции нет. Так что тут похоже проблема аналогичная с тасиной, когда списание идет изначально с блокировкой и дальнейшим списанием. Но надо еще тестить.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 12:12

  Flamingo написав:Оказываться сторонним ресурсом можно пополнять мобилу только на сумму до 600 грн. включительно

Да, это так. Приходится дробить
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 13:44

  MASolomko написав:Стоит сначала обратиться официально в банк (через электронное обращение), а потом уже по результатам ответа строчить в НБУ. Это так они, НБУ, хотят, чтобы делали.

Есть и жалоба и такое чувство что имею дело с #червонимлайном
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 14:06

Можно кредитными оплачивать наложенный платеж на новой почте.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 15:12

  rollo написав:Можно кредитными оплачивать наложенный платеж на новой почте.

А за внешний р2р не берут комиссию?
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 15:23

  Вкладчик1234 написав:
  rollo написав:Можно кредитными оплачивать наложенный платеж на новой почте.

А за внешний р2р не берут комиссию?


ну акция же еще ) не берут
закончится - будут брать, хотя может бесплатное снятие оставят - т.е. за факт p2p комиссии не будет, но на сумму со всеми прелестями (а-ля вылет из грейса - не знаю пока что это такое, никогда не попадал) - будет
cohan
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 15:27

  cohan написав:ну акция же еще ) не берут
закончится - будут брать, хотя может бесплатное снятие оставят - т.е. за факт p2p комиссии не будет, но на сумму со всеми прелестями (а-ля вылет из грейса - не знаю пока что это такое, никогда не попадал) - будет

Просто по ВсеКарта они за внешние п2п комиссию лупят ещё как)
Я сам протупил и случайно снял со ВсеМожу, но потом увидел что за это ничего не сняли.
Adast
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 15:27

  cohan написав:
  Вкладчик1234 написав:
  rollo написав:Можно кредитными оплачивать наложенный платеж на новой почте.

А за внешний р2р не берут комиссию?


ну акция же еще ) не берут
закончится - будут брать, хотя может бесплатное снятие оставят - т.е. за факт p2p комиссии не будет, но на сумму со всеми прелестями (а-ля вылет из грейса - не знаю пока что это такое, никогда не попадал) - будет

Это вопрос "со звёздочкой".
У пумба же есть комиссия, если тянуть внешними сервисами.
Толкать своими сервисами, или снимать нал - можно.
Тянуть - нельзя

Или я не прав?
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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