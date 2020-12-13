Додано: Нед 13 гру, 2020 11:34

2 наблюдения из работы пумбы о которых не знал:

1. Оказываться сторонним ресурсом можно пополнять мобилу только на сумму до 600 грн. включительно. Мой платеж на большую сумму не прошел - в сообщении рекомендовали обратиться в банк, горячка и поведала об этом "удобстве". Так и порекомендовали - "коль вам надо пополнить на 1288 грн. проведите пополнения на 600+600+88. А еще лучше воспользуйтесь для пополнения нашим пумб-онлайн"

2. Похоже что на покупку на Али при выборе второй категории кэшбека его не начислят. Сумма была копеечная (просто тестил) и прошла вначале как "заблокировано", а через день как списано. В обеих случаях в вайбер сообщение о начислении кэшбека не пришло. В последующих вайбер-сообщениях в сумме кэшбека наростающим итогом с начала месяца кэшбека по этой операции нет. Так что тут похоже проблема аналогичная с тасиной, когда списание идет изначально с блокировкой и дальнейшим списанием. Но надо еще тестить.