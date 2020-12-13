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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 13 гру, 2020 09:40
Доброе утро. Кто то уже пробовал опытным путем проверить действие даты на бесзкомиссионное использование кредитных средств? Еще можно обналичить бе комиссии?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
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_PORT_UA
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Додано: Нед 13 гру, 2020 09:58
_PORT_UA написав:
Еще можно обналичить бе комиссии?
Можно
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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ukrprom2014
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Додано: Нед 13 гру, 2020 11:34
2 наблюдения из работы пумбы о которых не знал:
1. Оказываться сторонним ресурсом можно пополнять мобилу только на сумму до 600 грн. включительно. Мой платеж на большую сумму не прошел - в сообщении рекомендовали обратиться в банк, горячка и поведала об этом "удобстве". Так и порекомендовали - "коль вам надо пополнить на 1288 грн. проведите пополнения на 600+600+88. А еще лучше воспользуйтесь для пополнения нашим пумб-онлайн"
2. Похоже что на покупку на Али при выборе второй категории кэшбека его не начислят. Сумма была копеечная (просто тестил) и прошла вначале как "заблокировано", а через день как списано. В обеих случаях в вайбер сообщение о начислении кэшбека не пришло. В последующих вайбер-сообщениях в сумме кэшбека наростающим итогом с начала месяца кэшбека по этой операции нет. Так что тут похоже проблема аналогичная с тасиной, когда списание идет изначально с блокировкой и дальнейшим списанием. Но надо еще тестить.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Нед 13 гру, 2020 12:12
Flamingo написав:
Оказываться сторонним ресурсом можно пополнять мобилу только на сумму до 600 грн. включительно
Да, это так. Приходится дробить
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mustbe
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Додано: Нед 13 гру, 2020 13:44
MASolomko написав:
Стоит сначала обратиться официально в банк (через электронное обращение), а потом уже по результатам ответа строчить в НБУ. Это так они, НБУ, хотят, чтобы делали.
Есть и жалоба и такое чувство что имею дело с #червонимлайном
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Maksi2
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Додано: Нед 13 гру, 2020 14:06
Можно кредитными оплачивать наложенный платеж на новой почте.
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rollo
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Додано: Нед 13 гру, 2020 15:12
rollo написав:
Можно кредитными оплачивать наложенный платеж на новой почте.
А за внешний р2р не берут комиссию?
Biden's Laptop Matters
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Вкладчик1234
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Додано: Нед 13 гру, 2020 15:23
Вкладчик1234 написав: rollo написав:
Можно кредитными оплачивать наложенный платеж на новой почте.
А за внешний р2р не берут комиссию?
ну акция же еще ) не берут
закончится - будут брать, хотя может бесплатное снятие оставят - т.е. за факт p2p комиссии не будет, но на сумму со всеми прелестями (а-ля вылет из грейса - не знаю пока что это такое, никогда не попадал) - будет
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cohan
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Додано: Нед 13 гру, 2020 15:27
cohan написав:
ну акция же еще ) не берут
закончится - будут брать, хотя может бесплатное снятие оставят - т.е. за факт p2p комиссии не будет, но на сумму со всеми прелестями (а-ля вылет из грейса - не знаю пока что это такое, никогда не попадал) - будет
Просто по ВсеКарта они за внешние п2п комиссию лупят ещё как)
Я сам протупил и случайно снял со ВсеМожу, но потом увидел что за это ничего не сняли.
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Adast
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Додано: Нед 13 гру, 2020 15:27
cohan написав: Вкладчик1234 написав: rollo написав:
Можно кредитными оплачивать наложенный платеж на новой почте.
А за внешний р2р не берут комиссию?
ну акция же еще ) не берут
закончится - будут брать, хотя может бесплатное снятие оставят - т.е. за факт p2p комиссии не будет, но на сумму со всеми прелестями (а-ля вылет из грейса - не знаю пока что это такое, никогда не попадал) - будет
Это вопрос "со звёздочкой".
У пумба же есть комиссия, если тянуть внешними сервисами.
Толкать своими сервисами, или снимать нал - можно.
Тянуть - нельзя
Или я не прав?
Biden's Laptop Matters
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Вкладчик1234
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