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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2729273027312732

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 812
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 812
Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 15:35

  Вкладчик1234 написав:Это вопрос "со звёздочкой".
У пумба же есть комиссия, если тянуть внешними сервисами.
Толкать своими сервисами, или снимать нал - можно.
Тянуть - нельзя

Или я не прав?


правы, но вопрос вроде был про кредитные ) а так p2p конечно с комисом известным )
как и у Юнекса: толкалка фри, тянуть - прОцент
cohan
 
Повідомлень: 532
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  #<1 ... 2729273027312732
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