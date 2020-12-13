правы, но вопрос вроде был про кредитные ) а так p2p конечно с комисом известным )
как и у Юнекса: толкалка фри, тянуть - прОцент
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 13 гру, 2020 15:35
правы, но вопрос вроде был про кредитные ) а так p2p конечно с комисом известным )
как и у Юнекса: толкалка фри, тянуть - прОцент
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