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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 13 гру, 2020 15:35
Вкладчик1234 написав:
Это вопрос "со звёздочкой".
У пумба же есть комиссия, если тянуть внешними сервисами.
Толкать своими сервисами, или снимать нал - можно.
Тянуть - нельзя
Или я не прав?
правы, но вопрос вроде был про кредитные ) а так p2p конечно с комисом известным )
как и у Юнекса: толкалка фри, тянуть - прОцент
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cohan
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Додано: Нед 13 гру, 2020 18:29
cohan написав:
у Юнекса: толкалка фри, тянуть - прОцент
В ЮнексСмарт шо вход, шо выход(п2п, СЕП ч/з периложуху) - шара
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Додано: Нед 13 гру, 2020 18:50
Вкладчик1234 написав: Вкладчик1234 написав: rollo написав:
Можно кредитными оплачивать наложенный платеж на новой почте.
А за внешний р2р не берут комиссию?
Это вопрос "со звёздочкой".
У пумба же есть комиссия, если тянуть внешними сервисами.
Толкать своими сервисами, или снимать нал - можно.
Тянуть - нельзя
Или я не прав?
Пока акция - ВсеМожу).
Проверил сегодня.
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rollo
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Додано: Нед 13 гру, 2020 19:13
rollo написав:
Пока акция - ВсеМожу).
Проверил сегодня.
У меня ранее отправленная сумма висит как "Заблоковано", я её делал в субботу, так что они ещё могут снять комиссию за неё в понедельник
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Adast
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Додано: Нед 13 гру, 2020 20:00
Вкладчик1234 написав:
Тянуть - нельзя
на всекарта тянется , вход без комиссии
Adast написав:
Заблоковано
это внутренний статус ни на что не влияет
в понедельник просто проведется по счету
КБ за открытие карты
*оформляется через вайбер
- 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
- 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
- 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
- 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
- 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
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wtf
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Додано: Нед 13 гру, 2020 20:17
Maksi2 написав:
Есть и жалоба...
Ну ответ на официальную жалобу предоставляют в течении месяца.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
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Додано: Нед 13 гру, 2020 20:28
Коллеги, поделитесь опытом/соображениями.
Получил в Viber уведомление, что условия по 6-ой категории кешбека на 175 грн (10 покупок х 25 грн) выполнены. Интереса ради снова зашел в Viber "Мои Предложения - Кешебек" и мне снова предлагается выбор из 6-ти категорий в виде белых плиток без графики и текста.
Это так задумано и система предлагает продолжить накопление кешбека до месячных 500 грн или очередной глюк вайбера и если выбрать категорию, то предыдущее "достижение" будет аннулировано? И даже можно повторно выбрать 6-ю категорию?
В условиях акции ничего на этот счет не нашел.
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Intento
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