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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2730273127322733>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 812
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 812
Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 15:35

  Вкладчик1234 написав:Это вопрос "со звёздочкой".
У пумба же есть комиссия, если тянуть внешними сервисами.
Толкать своими сервисами, или снимать нал - можно.
Тянуть - нельзя

Или я не прав?


правы, но вопрос вроде был про кредитные ) а так p2p конечно с комисом известным )
как и у Юнекса: толкалка фри, тянуть - прОцент
cohan
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 18:29

Re: ПУМБ

  cohan написав:у Юнекса: толкалка фри, тянуть - прОцент

В ЮнексСмарт шо вход, шо выход(п2п, СЕП ч/з периложуху) - шара
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 18:50

  Вкладчик1234 написав:
  Вкладчик1234 написав:
  rollo написав:Можно кредитными оплачивать наложенный платеж на новой почте.

А за внешний р2р не берут комиссию?

Это вопрос "со звёздочкой".
У пумба же есть комиссия, если тянуть внешними сервисами.
Толкать своими сервисами, или снимать нал - можно.
Тянуть - нельзя

Или я не прав?

Пока акция - ВсеМожу).
Проверил сегодня.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 19:13

  rollo написав:Пока акция - ВсеМожу).
Проверил сегодня.

У меня ранее отправленная сумма висит как "Заблоковано", я её делал в субботу, так что они ещё могут снять комиссию за неё в понедельник :lol:
Adast
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 20:00

Re: ПУМБ

  Вкладчик1234 написав:Тянуть - нельзя

на всекарта тянется , вход без комиссии
  Adast написав:Заблоковано

это внутренний статус ни на что не влияет
в понедельник просто проведется по счету
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
wtf
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 20:17

Re: ПУМБ

  Maksi2 написав:Есть и жалоба...
Ну ответ на официальную жалобу предоставляют в течении месяца.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 20:28

Re: ПУМБ

Коллеги, поделитесь опытом/соображениями.
Получил в Viber уведомление, что условия по 6-ой категории кешбека на 175 грн (10 покупок х 25 грн) выполнены. Интереса ради снова зашел в Viber "Мои Предложения - Кешебек" и мне снова предлагается выбор из 6-ти категорий в виде белых плиток без графики и текста.
Это так задумано и система предлагает продолжить накопление кешбека до месячных 500 грн или очередной глюк вайбера и если выбрать категорию, то предыдущее "достижение" будет аннулировано? И даже можно повторно выбрать 6-ю категорию?
В условиях акции ничего на этот счет не нашел.
Intento
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 20:30

  Intento написав:Коллеги, поделитесь опытом/соображениями.
Получил в Viber уведомление, что условия по 6-ой категории кешбека на 175 грн (10 покупок х 25 грн) выполнены. Интереса ради снова зашел в Viber "Мои Предложения - Кешебек" и мне снова предлагается выбор из 6-ти категорий в виде белых плиток без графики и текста.
Это так задумано и система предлагает продолжить накопление кешбека до месячных 500 грн или очередной глюк вайбера и если выбрать категорию, то предыдущее "достижение" будет аннулировано? И даже можно повторно выбрать 6-ю категорию?
В условиях акции ничего на этот счет не нашел.

Попробуйте выбрать, напишет, что у вас уже выбрана категория 6.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 20:55

Re: ПУМБ

  Intento написав:Это так задумано и система предлагает продолжить накопление кешбека до месячных 500 грн или очередной глюк вайбера и если выбрать категорию, то предыдущее "достижение" будет аннулировано? И даже можно повторно выбрать 6-ю категорию?
В условиях акции ничего на этот счет не нашел.


Ви уже вибрали свой путь - после 15го января вам упадет на счет 175 грн.
Остальние кешбеки вас, уви не касаются - можете тратить, покупать , но Вайбер будет молчать :-)
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 21:17

Re: ПУМБ

  ingtrans написав:Попробуйте выбрать, напишет, что у вас уже выбрана категория 6
Так и вышло.
  Goodman написав:Остальние кешбеки вас, уви не касаются
Обидно, досадно, зато честно - хоть тут программеры ПУМБы не накосячили :)
Intento
 
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