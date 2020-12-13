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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2730273127322733

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 812
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 812
Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 21:19

  Intento написав:
  ingtrans написав:Попробуйте выбрать, напишет, что у вас уже выбрана категория 6
Так и вышло.
  Goodman написав:Остальние кешбеки вас, уви не касаются
Обидно, досадно, зато честно - хоть тут программеры ПУМБы не накосячили :)

еще неизвестно, вы попробуйте раз 10 выбрать другую категорию, вдруХ... согласятся :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 21:37

Re: ПУМБ

Подскажите, как узнать реквизиты, для пополнения СЭПом карты ПУМБа?

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zuker1111
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 21:39

  zuker1111 написав:Подскажите, как узнать реквизиты, для пополнения СЭПом карты ПУМБа?k

IBAN отображается в информации о карте (если тапнуть значок "i" на карте).
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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