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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 13 гру, 2020 21:19
Intento написав: ingtrans написав:
Попробуйте выбрать, напишет, что у вас уже выбрана категория 6
Так и вышло.
Goodman написав:
Остальние кешбеки вас, уви не касаются
Обидно, досадно, зато честно - хоть тут программеры ПУМБы не накосячили
еще неизвестно, вы попробуйте раз 10 выбрать другую категорию, вдруХ... согласятся
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 13 гру, 2020 21:37
Подскажите, как узнать реквизиты, для пополнения СЭПом карты ПУМБа?
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zuker1111
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Додано: Нед 13 гру, 2020 21:39
zuker1111 написав:
Подскажите, как узнать реквизиты, для пополнения СЭПом карты ПУМБа?k
IBAN отображается в информации о карте (если тапнуть значок "i" на карте).
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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