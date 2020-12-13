ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 13 гру, 2020 21:19
Intento написав: ingtrans написав:
Попробуйте выбрать, напишет, что у вас уже выбрана категория 6
Так и вышло.
Goodman написав:
Остальние кешбеки вас, уви не касаются
Обидно, досадно, зато честно - хоть тут программеры ПУМБы не накосячили
еще неизвестно, вы попробуйте раз 10 выбрать другую категорию, вдруХ... согласятся
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Нед 13 гру, 2020 21:37
Подскажите, как узнать реквизиты, для пополнения СЭПом карты ПУМБа?
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zuker1111
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Додано: Нед 13 гру, 2020 21:39
zuker1111 написав:
Подскажите, как узнать реквизиты, для пополнения СЭПом карты ПУМБа?k
IBAN отображается в информации о карте (если тапнуть значок "i" на карте).
http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - > ПУМБ всеМожу ( 100 грн ) кешбэк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - > деб./кред. КОКО Форвард ( 40,25/80,5+80,5 грн ) кешбэк, % на остаток https://tinyurl.com/y87fcew8 - > Sportbank ( 55 грн ) кешбэк https://tinyurl.com/y9fv8o9w - > А-Банк ( 50 грн ) кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП
ingtrans
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Додано: Нед 13 гру, 2020 22:52
Goodman написав: Intento написав:
Это так задумано и система предлагает продолжить накопление кешбека до месячных 500 грн или очередной глюк вайбера и если выбрать категорию, то предыдущее "достижение" будет аннулировано? И даже можно повторно выбрать 6-ю категорию?
В условиях акции ничего на этот счет не нашел.
Ви уже вибрали свой путь - после 15го января вам упадет на счет 175 грн.
ДО 15го января.
посетитель
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Додано: Нед 13 гру, 2020 23:52
Intento написав:
очередной глюк вайбера
Очередная недоработка.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ): 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Додано: Пон 14 гру, 2020 04:45
Чудні справи корезоїдні... Цікаво, чи Лумумба вже почала шкодувати, що перескочила з кам'яного віку у XXII століття.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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Додано: Пон 14 гру, 2020 10:06
Как думаете, если сумму за эл/энергию( к сожалению других поставщиков нет в списке) разбить на несколько сумм по 25 грн, чтобы набить нужное количество транзакций по 6 категориии и оплатить через ТАС2Ю это ничем не чревато? Только вот вопрос, показания счетчиков какие указывать.
Oktawa
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Додано: Пон 14 гру, 2020 10:09
Пришло в вайбер
Вітаємо! Винагорода невдовзі буде зарахована на Вашу картку. Тепер і Ви можете радити своїм друзям картки від ПУМБ. Чим більше запрошених друзів – тим більше винагорода! Тисніть на кнопку нижче, щоб запросити! Это что за награда? Я ни по чьей рефке не регался
Hack-Stock
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Додано: Пон 14 гру, 2020 10:14
Oktawa написав:
Как думаете, если сумму за эл/энергию( к сожалению других поставщиков нет в списке) разбить на несколько сумм по 25 грн, чтобы набить нужное количество транзакций по 6 категориии и оплатить через ТАС2Ю это ничем не чревато? Только вот вопрос, показания счетчиков какие указывать.
Каждую неделю пишут, ТАс2Ю это МСС 4814. Кэшбэка не будет.
lel
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Додано: Пон 14 гру, 2020 10:18
Oktawa
, а отут
https://yasno.com.ua/
вас нема? Тут ВсеМожна
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
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