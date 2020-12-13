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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2731273227332734

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 812
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 812
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 10:22

  Hack-Stock написав:Пришло в вайбер

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Это что за награда? Я ни по чьей рефке не регался

Это кто то по вашей ссылке оформил карту.
РЕФКИ 8)
    http://lx4.me/c/BruGAiHB
    ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата     $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
    Spring
     
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    Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 10:41

      lel написав:
      Oktawa написав:Как думаете, если сумму за эл/энергию( к сожалению других поставщиков нет в списке) разбить на несколько сумм по 25 грн, чтобы набить нужное количество транзакций по 6 категориии и оплатить через ТАС2Ю это ничем не чревато? Только вот вопрос, показания счетчиков какие указывать.

    Каждую неделю пишут, ТАс2Ю это МСС 4814. Кэшбэка не будет.

    По 6 категории я думаю не важен MCC, тем более Flamingo на днях здесь писал, что оплата через ТАС2Ю точно входит в 6 категорию.
    Oktawa
     
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    Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 10:42

      clientage написав:Oktawa, а отут https://yasno.com.ua/ вас нема? Тут ВсеМожна

    Можно попробовать, но опасаюсь разбивать платёж
    Oktawa
     
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    Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 10:45

      Spring написав:Это кто то по вашей ссылке оформил карту.


    :shock: я не давал никому ссылку
    Hack-Stock
     
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    Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 10:53

    Re: ПУМБ

      Oktawa написав:Можно попробовать, но опасаюсь разбивать платёж

    я разбивал газ и транспортировку, показания одинаковые, можно хоть по 1 грн слать многократно
    единственное что через портмоне для газа нужно удалять старый шаблон и делать новый чтобы появился новый счет на оплату
    транспортировку можно повторять шаблон многократно
    КБ за открытие карты
    • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
    • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
    • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
    • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
    • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
    *оформляется через вайбер
    wtf
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    Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 10:54

      Hack-Stock написав: :shock: я не давал никому ссылку

    А регистрировались не по рефералке? Может это вам за неё начислили?
    Adast
     
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    Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 11:09

      Adast написав:
      Hack-Stock написав: :shock: я не давал никому ссылку

    А регистрировались не по рефералке? Может это вам за неё начислили?


    нет, там длинная история, оставлял сначала заявку через ясно, потом оказалось что там неверный ИНН вбили и переоформил через коллцентр, меня 2 оператора заверили, что кешбек по ясно будет даже если через них сделать заявку, есть записи разговоров, сохранил для жалобы, если не будет кишмиша.

    Есть у меня подозрение, что девочка, которая переоформляла мне заявку по телефону, оформила на свою рефку.
    Hack-Stock
     
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    Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 11:42

      Goodman написав:
      Intento написав:Это так задумано и система предлагает продолжить накопление кешбека до месячных 500 грн или очередной глюк вайбера и если выбрать категорию, то предыдущее "достижение" будет аннулировано? И даже можно повторно выбрать 6-ю категорию?
    В условиях акции ничего на этот счет не нашел.


    Ви уже вибрали свой путь - после 15го января вам упадет на счет 175 грн.
    Остальние кешбеки вас, уви не касаются - можете тратить, покупать , но Вайбер будет молчать :-)

    175 грн. за 276 грн. трат это хороший путь.
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