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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 гру, 2020 10:22
Hack-Stock написав:
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Это что за награда? Я ни по чьей рефке не регался
Это кто то по вашей ссылке оформил карту.
РЕФКИ http://lx4.me/c/BruGAiHBФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата
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Spring
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Додано: Пон 14 гру, 2020 10:41
lel написав: Oktawa написав:
Как думаете, если сумму за эл/энергию( к сожалению других поставщиков нет в списке) разбить на несколько сумм по 25 грн, чтобы набить нужное количество транзакций по 6 категориии и оплатить через ТАС2Ю это ничем не чревато? Только вот вопрос, показания счетчиков какие указывать.
Каждую неделю пишут, ТАс2Ю это МСС 4814. Кэшбэка не будет.
По 6 категории я думаю не важен MCC, тем более Flamingo на днях здесь писал, что оплата через ТАС2Ю точно входит в 6 категорию.
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Oktawa
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Додано: Пон 14 гру, 2020 10:42
Можно попробовать, но опасаюсь разбивать платёж
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Oktawa
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Додано: Пон 14 гру, 2020 10:45
Spring написав:
Это кто то по вашей ссылке оформил карту.
я не давал никому ссылку
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Hack-Stock
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Додано: Пон 14 гру, 2020 10:53
Oktawa написав:
Можно попробовать, но опасаюсь разбивать платёж
я разбивал газ и транспортировку, показания одинаковые, можно хоть по 1 грн слать многократно
единственное что через портмоне для газа нужно удалять старый шаблон и делать новый чтобы появился новый счет на оплату
транспортировку можно повторять шаблон многократно
КБ за открытие карты
*оформляется через вайбер
- 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
- 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
- 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
- 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
- 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
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wtf
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Додано: Пон 14 гру, 2020 10:54
Hack-Stock написав:
я не давал никому ссылку
А регистрировались не по рефералке? Может это вам за неё начислили?
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Adast
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Додано: Пон 14 гру, 2020 11:09
Adast написав: Hack-Stock написав:
я не давал никому ссылку
А регистрировались не по рефералке? Может это вам за неё начислили?
нет, там длинная история, оставлял сначала заявку через ясно, потом оказалось что там неверный ИНН вбили и переоформил через коллцентр, меня 2 оператора заверили, что кешбек по ясно будет даже если через них сделать заявку, есть записи разговоров, сохранил для жалобы, если не будет кишмиша.
Есть у меня подозрение, что девочка, которая переоформляла мне заявку по телефону, оформила на свою рефку.
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Hack-Stock
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Додано: Пон 14 гру, 2020 11:42
Goodman написав: Intento написав:
Это так задумано и система предлагает продолжить накопление кешбека до месячных 500 грн или очередной глюк вайбера и если выбрать категорию, то предыдущее "достижение" будет аннулировано? И даже можно повторно выбрать 6-ю категорию?
В условиях акции ничего на этот счет не нашел.
Ви уже вибрали свой путь - после 15го января вам упадет на счет 175 грн.
Остальние кешбеки вас, уви не касаются - можете тратить, покупать , но Вайбер будет молчать
175 грн. за 276 грн. трат это хороший путь.
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