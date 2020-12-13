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Додано: Пон 14 гру, 2020 12:22
На прошлой неделе оформляла дебитку ВСЕ карта, сейчас попробовала оформить ВСЕ можу с формы ясно с комуналкой, пишет вы уже оставляли заявку в чем причина?
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REA 1109
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Додано: Пон 14 гру, 2020 12:34
ingtrans написав:
В итоге 175 грн никаких лишних затрат не требуют и по сути просто являются бесплатным дополнением к кешбэку 10% за коммуналку.
Так писали же, что это не так и что оплата коммуналки не входит в этот перечень?
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Vorlon
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Додано: Пон 14 гру, 2020 12:40
Vorlon написав: ingtrans написав:
В итоге 175 грн никаких лишних затрат не требуют и по сути просто являются бесплатным дополнением к кешбэку 10% за коммуналку.
Так писали же, что это не так и что оплата коммуналки не входит в этот перечень?
Не знаю, кто такое писал, но я еще 1.12 сделал тестовый платеж 25 грн по коммуналке. В счет 175 грн их сразу учли, а 4.12 пришел кешбэк 10%. С тех пор сделал еще под 10 платежей по коммуналке. По 2 пришел кешбэк, а по остальным еще рано.
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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Додано: Пон 14 гру, 2020 12:42
ingtrans написав:
В счет 175 грн их сразу учли
Ну так мне и 1 гривну за регистрацию в Masterpass типа учли. Но вы же понимаете, что это ничего не значит? Так что вопрос спорный...
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Vorlon
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Додано: Пон 14 гру, 2020 12:48
Vorlon написав: ingtrans написав:
В счет 175 грн их сразу учли
Ну так мне и 1 гривну за регистрацию в Masterpass типа учли. Но вы же понимаете, что это ничего не значит?
Пока я ничего не понимаю, потому до оплаты еще дело не доходидо. Но если 1 грн явно не соответствует тому условию, которое указано по ссылке, то коммуналка нигде не указана в исключениях.
Востаннє редагувалось ingtrans
в Пон 14 гру, 2020 12:48, всього редагувалось 1 раз.
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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Додано: Пон 14 гру, 2020 12:48
ingtrans написав:
Не знаю, кто такое писал, но я еще 1.12 сделал тестовый платеж 25 грн по коммуналке. В счет 175 грн их сразу учли, а 4.12 пришел кешбэк 10%. С тех пор сделал еще под 10 платежей по коммуналке. По 2 пришел кешбэк, а по остальным еще рано.
А как вы видите что кэшбек за коммуналку пришёл? Просто мониторите баланс средств на кредитке? Вроде писали что никаких уведомлений не будет.
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Adast
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Додано: Пон 14 гру, 2020 12:49
Adast написав: ingtrans написав:
Не знаю, кто такое писал, но я еще 1.12 сделал тестовый платеж 25 грн по коммуналке. В счет 175 грн их сразу учли, а 4.12 пришел кешбэк 10%. С тех пор сделал еще под 10 платежей по коммуналке. По 2 пришел кешбэк, а по остальным еще рано.
А как вы видите что кэшбек за коммуналку пришёл? Просто мониторите баланс средств на кредитке? Вроде писали что никаких уведомлений не будет.
Кешбэк проходит по выписке.
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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Додано: Пон 14 гру, 2020 13:03
REA 1109, заявка по выдачи карты активная. Попробовать подать заявку через другой номер телефона. Если и так не пропустит после сообщения им своего ИНН, то идти в отделение и удалять активную заявку.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
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Додано: Пон 14 гру, 2020 13:17
ingtrans написав: rollo написав:
175 грн. за 276 грн. трат это хороший путь.
Не понимаю, откуда 276 грн. )
10 бутылок гидрокарбонатно-натриевой минеральной воды, например.
Карта вновь полученная. Комуналь был оплачен раньше другой картой.
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rollo
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Додано: Пон 14 гру, 2020 13:21
ingtrans написав:
Кешбэк проходит по выписке.
Мне только что пришла смс-ка.
Уважаемые коллеги подскажите, а по ВсеМожу можно постоянно в минусе сидеть не выходя из грейса? Или там на исходе двух месяцев надо полностью загаситься?
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Adast
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