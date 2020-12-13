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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2732273327342735

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 812
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 812
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 12:22

На прошлой неделе оформляла дебитку ВСЕ карта, сейчас попробовала оформить ВСЕ можу с формы ясно с комуналкой, пишет вы уже оставляли заявку в чем причина?
REA 1109
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 12:34

  ingtrans написав:В итоге 175 грн никаких лишних затрат не требуют и по сути просто являются бесплатным дополнением к кешбэку 10% за коммуналку.

Так писали же, что это не так и что оплата коммуналки не входит в этот перечень?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 12:40

  Vorlon написав:
  ingtrans написав:В итоге 175 грн никаких лишних затрат не требуют и по сути просто являются бесплатным дополнением к кешбэку 10% за коммуналку.

Так писали же, что это не так и что оплата коммуналки не входит в этот перечень?

Не знаю, кто такое писал, но я еще 1.12 сделал тестовый платеж 25 грн по коммуналке. В счет 175 грн их сразу учли, а 4.12 пришел кешбэк 10%. С тех пор сделал еще под 10 платежей по коммуналке. По 2 пришел кешбэк, а по остальным еще рано.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 12:42

  ingtrans написав:В счет 175 грн их сразу учли

Ну так мне и 1 гривну за регистрацию в Masterpass типа учли. Но вы же понимаете, что это ничего не значит? Так что вопрос спорный...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 12:48

  Vorlon написав:
  ingtrans написав:В счет 175 грн их сразу учли

Ну так мне и 1 гривну за регистрацию в Masterpass типа учли. Но вы же понимаете, что это ничего не значит?

Пока я ничего не понимаю, потому до оплаты еще дело не доходидо. Но если 1 грн явно не соответствует тому условию, которое указано по ссылке, то коммуналка нигде не указана в исключениях.
Востаннє редагувалось ingtrans в Пон 14 гру, 2020 12:48, всього редагувалось 1 раз.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 12:48

  ingtrans написав:Не знаю, кто такое писал, но я еще 1.12 сделал тестовый платеж 25 грн по коммуналке. В счет 175 грн их сразу учли, а 4.12 пришел кешбэк 10%. С тех пор сделал еще под 10 платежей по коммуналке. По 2 пришел кешбэк, а по остальным еще рано.

А как вы видите что кэшбек за коммуналку пришёл? Просто мониторите баланс средств на кредитке? Вроде писали что никаких уведомлений не будет.
Adast
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 12:49

  Adast написав:
  ingtrans написав:Не знаю, кто такое писал, но я еще 1.12 сделал тестовый платеж 25 грн по коммуналке. В счет 175 грн их сразу учли, а 4.12 пришел кешбэк 10%. С тех пор сделал еще под 10 платежей по коммуналке. По 2 пришел кешбэк, а по остальным еще рано.

А как вы видите что кэшбек за коммуналку пришёл? Просто мониторите баланс средств на кредитке? Вроде писали что никаких уведомлений не будет.

Кешбэк проходит по выписке.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 13:03

Re: ПУМБ

REA 1109, заявка по выдачи карты активная. Попробовать подать заявку через другой номер телефона. Если и так не пропустит после сообщения им своего ИНН, то идти в отделение и удалять активную заявку.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 13:17

  ingtrans написав:
  rollo написав:175 грн. за 276 грн. трат это хороший путь.

Не понимаю, откуда 276 грн. )

10 бутылок гидрокарбонатно-натриевой минеральной воды, например.
Карта вновь полученная. Комуналь был оплачен раньше другой картой.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 13:21

  ingtrans написав:Кешбэк проходит по выписке.

Мне только что пришла смс-ка.


Уважаемые коллеги подскажите, а по ВсеМожу можно постоянно в минусе сидеть не выходя из грейса? Или там на исходе двух месяцев надо полностью загаситься?
Adast
 
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