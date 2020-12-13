Сделал тестовый платёж в прошлый вторник - кешбека нет. Горячка говорит, что мне и не дадут, т.к. нужно было делать заявку или в кабинете ясно, или через вайбер-бот. Это действительно я лоханулся или парень но горячке не прав?
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Додано: Пон 14 гру, 2020 13:26
Re: ПУМБ
Оформлял заявку на кредитку тут:
Сделал тестовый платёж в прошлый вторник - кешбека нет. Горячка говорит, что мне и не дадут, т.к. нужно было делать заявку или в кабинете ясно, или через вайбер-бот. Это действительно я лоханулся или парень но горячке не прав?
Додано: Пон 14 гру, 2020 13:26
Re: ПУМБ
приходит уведомление в моб приложение
Ровно такая же процедура, платежи по коммуналке 9го и 11го декабря - сегодня получил кешбек по всем операциям
Востаннє редагувалось zentol в Пон 14 гру, 2020 13:59, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 14 гру, 2020 13:27
Додано: Пон 14 гру, 2020 14:01
ребята, портмоне правильный мсс 4900 выдаёт по коммуналке?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Пон 14 гру, 2020 14:10
Re: ПУМБ
На 10-й по счету день выплатили весь кешбек. (7-й рабочий день) И за все оплаты в ПУМБ онлайне и за все оплаты в Приват нексте.
ПУМБ реабилитирован полностью.
Додано: Пон 14 гру, 2020 14:23
Re: ПУМБ
Якщо я здійснив платіж 1000 грн за комуналку 28.11, дата проведення 1.12, кешбек отриманий 4.12, то це впливає на ліміт кешбеку за листопад чи грудень? Тобто в грудні я отримаю кешбек за оплату комуналки ще на 2000 чи 3000 грн?
Додано: Пон 14 гру, 2020 14:46
Додано: Пон 14 гру, 2020 14:54
Приходит СМС с суммой и пометкой "кешбэк". Я вот специально на прошлой неделе платил коммунальные с ВсеМожу каждый день частями, чтобы проверить, как и когда начислят кешбэк. В итоге сегодня пришла сумма за все платежи сразу, по первой дате платежа. То есть сгребли все платежки от среды по воскресенье и сразу за все вернули.
Чтобы не дразить судьбу, платил всё через "Кабинет" на сайте ПУМБ. Удобно, все шаблоны сразу хранятся. И видно все выписки и движение.
Кстати, вопрос по коммунале. Допустим всё оплатил полностью сразу, кешбэк тоже вернули. А можно после этого включить рассрочку по коммунале? На 6 месяцев, чтобы без процентов. Или тогда после дробления платежей в рассрочке и часть кешбэка скостят? Кто-то может пробовал такую схему. Допустим заплатить 3000 грн по коммунале, получить 300грн по скидке назад, а потом еще эти 3000 грн разбить в рассрочку по 500 грн в месяц за счет банка. Или такую лафу ПУМБ уже не пропустит?
Додано: Пон 14 гру, 2020 15:15
Re: ПУМБ
Поддержка ПУМБ предоставила ответ:
"Мы получили ответ от коллег с технического отдела. Проблема наблюдается со стороны отправителя запроса на авторизацию по протоколу 3DS, а точнее со стороны Приват-банка. Мы получаем некорректный Pareq по операциям."
Видео с проблемой отправлял в чат Привата и те долго думали, но в итоге сообщали, что они святые =) Правда на днях Приват поломал отображение карт при вводе в поле: для карт Visa отображался логотип Mastercard и наоборот.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Пон 14 гру, 2020 15:16
Re: ПУМБ
Не понял суть схемы в плане именно потом оформить 3000 грн в расстрочку. Кешбэк начисляется в любом случае за всю сумму.
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