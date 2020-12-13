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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 27342735273627372738>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 812
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 812
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 13:26

Re: ПУМБ

Оформлял заявку на кредитку тут:
https://www.pumb.ua/yasno
Сделал тестовый платёж в прошлый вторник - кешбека нет. Горячка говорит, что мне и не дадут, т.к. нужно было делать заявку или в кабинете ясно, или через вайбер-бот. Это действительно я лоханулся или парень но горячке не прав?
AVF
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 13:26

Re: ПУМБ

  Adast написав:А как вы видите что кэшбек за коммуналку пришёл? Просто мониторите баланс средств на кредитке? Вроде писали что никаких уведомлений не будет.

приходит уведомление в моб приложение

  AVF написав:Оформлял заявку на кредитку тут:
https://www.pumb.ua/yasno
Сделал тестовый платёж в прошлый вторник - кешбека нет.

Ровно такая же процедура, платежи по коммуналке 9го и 11го декабря - сегодня получил кешбек по всем операциям
Востаннє редагувалось zentol в Пон 14 гру, 2020 13:59, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 13:27

  Adast написав:
Уважаемые коллеги подскажите, а по ВсеМожу можно постоянно в минусе сидеть не выходя из грейса? Или там на исходе двух месяцев надо полностью загаситься?

Постоянно можно.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 14:01

ребята, портмоне правильный мсс 4900 выдаёт по коммуналке?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 14:10

Re: ПУМБ

На 10-й по счету день выплатили весь кешбек. (7-й рабочий день) И за все оплаты в ПУМБ онлайне и за все оплаты в Приват нексте.
ПУМБ реабилитирован полностью. 8)
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 14:23

Re: ПУМБ

Якщо я здійснив платіж 1000 грн за комуналку 28.11, дата проведення 1.12, кешбек отриманий 4.12, то це впливає на ліміт кешбеку за листопад чи грудень? Тобто в грудні я отримаю кешбек за оплату комуналки ще на 2000 чи 3000 грн?
Пансер
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 14:46

  Maksi2 написав:На 10-й по счету день выплатили весь кешбек. (7-й рабочий день) И за все оплаты в ПУМБ онлайне и за все оплаты в Приват нексте.
ПУМБ реабилитирован полностью. 8)

На 8 рабочий день еще не выплатили. Три обращения уже сделал. Ответ в течении 5 рабочих дней.
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 14:54

  Adast написав:А как вы видите что кэшбек за коммуналку пришёл? Просто мониторите баланс средств на кредитке? Вроде писали что никаких уведомлений не будет.

Приходит СМС с суммой и пометкой "кешбэк". Я вот специально на прошлой неделе платил коммунальные с ВсеМожу каждый день частями, чтобы проверить, как и когда начислят кешбэк. В итоге сегодня пришла сумма за все платежи сразу, по первой дате платежа. То есть сгребли все платежки от среды по воскресенье и сразу за все вернули.

Чтобы не дразить судьбу, платил всё через "Кабинет" на сайте ПУМБ. Удобно, все шаблоны сразу хранятся. И видно все выписки и движение.

Кстати, вопрос по коммунале. Допустим всё оплатил полностью сразу, кешбэк тоже вернули. А можно после этого включить рассрочку по коммунале? На 6 месяцев, чтобы без процентов. Или тогда после дробления платежей в рассрочке и часть кешбэка скостят? Кто-то может пробовал такую схему. Допустим заплатить 3000 грн по коммунале, получить 300грн по скидке назад, а потом еще эти 3000 грн разбить в рассрочку по 500 грн в месяц за счет банка. Или такую лафу ПУМБ уже не пропустит?
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 15:15

Re: ПУМБ

  MASolomko написав:Установлено, что ошибки ниже проявляются при оплате коммуналки в обновлённой веб-версии (next.privat24.ua) и в мобильном приложении Приват24...
  MASolomko написав:Зображення
  MASolomko написав:Зображення
Поддержка ПУМБ предоставила ответ:

"Мы получили ответ от коллег с технического отдела. Проблема наблюдается со стороны отправителя запроса на авторизацию по протоколу 3DS, а точнее со стороны Приват-банка. Мы получаем некорректный Pareq по операциям."

Видео с проблемой отправлял в чат Привата и те долго думали, но в итоге сообщали, что они святые =) Правда на днях Приват поломал отображение карт при вводе в поле: для карт Visa отображался логотип Mastercard и наоборот.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 15:16

Re: ПУМБ

  yuri_m написав:Допустим всё оплатил полностью сразу, кешбэк тоже вернули. А можно после этого включить рассрочку по коммунале? На 6 месяцев, чтобы без процентов. Или тогда после дробления платежей в рассрочке и часть кешбэка скостят? Кто-то может пробовал такую схему. Допустим заплатить 3000 грн по коммунале, получить 300грн по скидке назад, а потом еще эти 3000 грн разбить в рассрочку по 500 грн в месяц за счет банка. Или такую лафу ПУМБ уже не пропустит?

Не понял суть схемы в плане именно потом оформить 3000 грн в расстрочку. Кешбэк начисляется в любом случае за всю сумму.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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