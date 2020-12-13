Додано: Пон 14 гру, 2020 14:54

Adast написав: А как вы видите что кэшбек за коммуналку пришёл? Просто мониторите баланс средств на кредитке? Вроде писали что никаких уведомлений не будет. А как вы видите что кэшбек за коммуналку пришёл? Просто мониторите баланс средств на кредитке? Вроде писали что никаких уведомлений не будет.

Приходит СМС с суммой и пометкой "кешбэк". Я вот специально на прошлой неделе платил коммунальные с ВсеМожу каждый день частями, чтобы проверить, как и когда начислят кешбэк. В итоге сегодня пришла сумма за все платежи сразу, по первой дате платежа. То есть сгребли все платежки от среды по воскресенье и сразу за все вернули.Чтобы не дразить судьбу, платил всё через "Кабинет" на сайте ПУМБ. Удобно, все шаблоны сразу хранятся. И видно все выписки и движение.Кстати, вопрос по коммунале. Допустим всё оплатил полностью сразу, кешбэк тоже вернули. А можно после этого включить рассрочку по коммунале? На 6 месяцев, чтобы без процентов. Или тогда после дробления платежей в рассрочке и часть кешбэка скостят? Кто-то может пробовал такую схему. Допустим заплатить 3000 грн по коммунале, получить 300грн по скидке назад, а потом еще эти 3000 грн разбить в рассрочку по 500 грн в месяц за счет банка. Или такую лафу ПУМБ уже не пропустит?