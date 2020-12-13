Додано: Пон 14 гру, 2020 15:48

yuri_m написав: Не вижу ничего странного. Банк и так предоставляет скидку в виде кешбека. А если еще и рассрочка, то выходит банк дважды платит за клиента: первый раз выплачивая кешбек, а второй раз еще и за рассрочку. Было бы странным, если бы так щедро спонсировали клиентов!

Задам эти вопросы сейчас поддержке. Что они ответят... Не вижу ничего странного. Банк и так предоставляет скидку в виде кешбека. А если еще и рассрочка, то выходит банк дважды платит за клиента: первый раз выплачивая кешбек, а второй раз еще и за рассрочку. Было бы странным, если бы так щедро спонсировали клиентов!Задам эти вопросы сейчас поддержке. Что они ответят...

yuri_m написав: А вот и ответ от банка пришел:

"Как отобразила проверка, к данным операциям нет возможности подключить оплату частями."



Т.е. если карта с акцией "10% кешбка по коммунальным платежам", то рассрочку подключить к ним нельзя. Вполне логичный ответ. А вот и ответ от банка пришел:"Как отобразила проверка, к данным операциям нет возможности подключить оплату частями."Т.е. если карта с акцией "10% кешбка по коммунальным платежам", то рассрочку подключить к ним нельзя. Вполне логичный ответ.

Ну это только вы не видите! Не просто странные вопросы, а идиотские, мягко говоря. Это не ваша проблема - как и на каких условиях предоставляется кэшбек и рассрочка. И где для банка убыток, а где нет. Считайте это маркетингом - какая вам разница, вам нечем заняться? Я в шоке...Все условия программы на странице. И там нет никаких выдуманных вами ограничений.Точно также, как и в Альфе, - можно и 20% кэшбека получить, и рассрочку одновременно на полгода без процентов. Вы и там пойдёте выяснять???Вы превзошли себя! Браво! Получили бредовый ответ и радуетесь ему, как ребёнокP.S. Сочувствую вашей логике - тяжело наверное так жить.