ingtrans написав:Не понял суть схемы в плане именно потом оформить 3000 грн в рассрочку. Кешбэк начисляется в любом случае за всю сумму.
1. Оплатили с карты 3000 грн за коммуналь. 2. Получили на карту кешбэк 300 грн. 3. Включили рассрочку на 6 месяцев по этим 3000 грн. 4. 2500 грн вернулись на активный баланс карты и списываются потом в течение 5 месяцев.
Так вот вопрос по этой схеме был. Если после получения кешбэка на всю сумму включить рассрочку, кешбэк подкорректируют по фактической оплате по месяцам, или нет?
yuri_m написав:Так вот вопрос по этой схеме был. Если после получения кешбэка на всю сумму включить рассрочку, кешбэк подкорректируют по фактической оплате по месяцам, или нет?
Вы задаете странные вопросы. После того как кэшбек уже выплатили как его можно подкорректировать? Списать с карты клиента? На основании чего? Другой момент - при чем рассрочка к кэшбеку. Рассрочка это по сути растягивание во времени срока погашения долга по кредиту. Банку все равно на какую цель вы брали кредит (даже при оплате комуналя) - у вас на момент предложения о рассрочке есть долг перед банком - банк его рассрачивает. Все предшествовавшие операции как то выплата кэшбека к данному действию уже никакого отношения не имеют
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
ingtrans написав:Не понял суть схемы в плане именно потом оформить 3000 грн в рассрочку. Кешбэк начисляется в любом случае за всю сумму.
1. Оплатили с карты 3000 грн за коммуналь. 2. Получили на карту кешбэк 300 грн. 3. Включили рассрочку на 6 месяцев по этим 3000 грн. 4. 2500 грн вернулись на активный баланс карты и списываются потом в течение 5 месяцев.
Так вот вопрос по этой схеме был. Если после получения кешбэка на всю сумму включить рассрочку, кешбэк подкорректируют по фактической оплате по месяцам, или нет?
Зачем ждать кешбек. Можно активировать сразу, кешбек от рассрочки по коммунальным не зависит. Оплатили - активировали рассрочку, дня через 4-5 кешбек придет на всю сумму платежа, проверено лично
РЕФКИ
http://lx4.me/c/BruGAiHB ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKAА-БАНК Зелена 50 грнhttps://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грнv.pumb.ua/bcU3wR
Не вижу ничего странного. Банк и так предоставляет скидку в виде кешбека. А если еще и рассрочка, то выходит банк дважды платит за клиента: первый раз выплачивая кешбек, а второй раз еще и за рассрочку. Было бы странным, если бы так щедро спонсировали клиентов! Задам эти вопросы сейчас поддержке. Что они ответят...
Spring написав:Зачем ждать кешбек. Можно активировать сразу, кешбек от рассрочки по коммунальным не зависит. Оплатили - активировали рассрочку, дня через 4-5 кешбек придет на всю сумму платежа, проверено лично
Карта свежая, поэтому проверял, как быстро начисляют и возвращают кешбек. А теперь вот по рассрочке задал вопросы.
А вот и ответ от банка пришел: "Как отобразила проверка, к данным операциям нет возможности подключить оплату частями."
Т.е. если карта с акцией "10% кешбка по коммунальным платежам", то рассрочку подключить к ним нельзя. Вполне логичный ответ.
yuri_m написав:Банк и так предоставляет скидку в виде кешбека. А если еще и рассрочка, то выходит банк дважды платит за клиента: первый раз выплачивая кешбек, а второй раз еще и за рассрочку. Было бы странным, если бы так щедро спонсировали клиентов! Задам эти вопросы сейчас поддержке. Что они ответят...
Не надо даже задавать таких вопросов. Вам же сказали, как это работает: кешбэк начисляется на всю сумму независимо от того, когда Вы активировали расстрочку и активировали ли Вы ее вообще.
yuri_m написав:Т.е. если карта с акцией "10% кешбка по коммунальным платежам", то рассрочку подключить к ним нельзя. Вполне логичный ответ.
Это Вы, наверное, спрашивали для оплаты прямо из приложения/ИБ ПУМБ.
Востаннє редагувалось ingtrans в Пон 14 гру, 2020 15:46, всього редагувалось 1 раз.
http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
У меня карта с кешбеком по коммунальным, свежая, ноябрьская. Все суммы от 500 грн в рассрочке. Скорее всего Вы оплатили в приложении ПУМБА коммунальные. Тогда рассрочки не будет. Если платить на других сервисах - привата, портмоне, сайтах поставщиков услуг, рассрочка будет.
РЕФКИ
http://lx4.me/c/BruGAiHB ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKAА-БАНК Зелена 50 грнhttps://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грнv.pumb.ua/bcU3wR
yuri_m написав:Не вижу ничего странного. Банк и так предоставляет скидку в виде кешбека. А если еще и рассрочка, то выходит банк дважды платит за клиента: первый раз выплачивая кешбек, а второй раз еще и за рассрочку. Было бы странным, если бы так щедро спонсировали клиентов!
По ходу вы просто не понимаете экономической сути рассрочки. Предоставляя рассрочку банк совершенно ничего не платит за клиента - он просто удлиняет срок погашения уже предоставленного кредита со срока "до 60 дней" на срок "до 6 месяцев равными долями"
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
yuri_m написав:Не вижу ничего странного. Банк и так предоставляет скидку в виде кешбека. А если еще и рассрочка, то выходит банк дважды платит за клиента: первый раз выплачивая кешбек, а второй раз еще и за рассрочку. Было бы странным, если бы так щедро спонсировали клиентов! Задам эти вопросы сейчас поддержке. Что они ответят...
Ну это только вы не видите! Не просто странные вопросы, а идиотские, мягко говоря. Это не ваша проблема - как и на каких условиях предоставляется кэшбек и рассрочка. И где для банка убыток, а где нет. Считайте это маркетингом - какая вам разница, вам нечем заняться? Я в шоке...
ingtrans написав:Это Вы, наверное, спрашивали для оплаты прямо из приложения/ИБ ПУМБ.
Ну да, оттуда и платил.
Spring написав:Скорее всего Вы оплатили в приложении ПУМБА коммунальные. Тогда рассрочки не будет. Если платить на других сервисах - привата, портмоне, сайтах поставщиков услуг, рассрочка будет.
Значит первый блин комом получился. В следующий раз буду платить через сторонние сайты. Хотя там уже может быть своя комиссия за эти платежи, как с чужой карты.
Vorlon написав:Вы превзошли себя! Браво! Получили бредовый ответ и радуетесь ему, как ребёнок
Не хамите, сударь. Не у пивного ларька с ханыгами общаетесь. Я задал вопрос поддержке, мне дали такой ответ. В чем проблема, что Вы ржете, как конь? Адекватные пользователи вот выше разъяснили, в чём была моя ошибка и как её обойти.
Востаннє редагувалось yuri_m в Пон 14 гру, 2020 16:08, всього редагувалось 1 раз.