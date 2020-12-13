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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2735273627372738

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 812
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 812
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 16:03

  yuri_m написав:
  ingtrans написав:Это Вы, наверное, спрашивали для оплаты прямо из приложения/ИБ ПУМБ.

Ну да, оттуда и платил.

Ну так где-то выше писали, что эти платежи в расстрочку не переводятся. Для получания возможности расстрочки нужно платить через другой сервис. Лично у меня уже штук 5 или 6 расстрочек за коммуналку и по части из них уже пришел полный кешбэк.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 16:12

  ingtrans написав:Ну так где-то выше писали, что эти платежи в расстрочку не переводятся. Для получания возможности расстрочки нужно платить через другой сервис. Лично у меня уже штук 5 или 6 расстрочек за коммуналку и по части из них уже пришел полный кешбэк.

Уже понял. Первый платеж был по этой схеме, поэтому и пошел самым легким путем - через сайт ПУМБ. На тот момент меня вполне устраивал и просто кешбек в 10%. А потом еще и рассрочки захотелось. Как мёд, так чтобы и большой ложкой! :mrgreen:

Кстати, через "Портмоне" платить мне не очень - там комиссия 1.5%.
yuri_m
 
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