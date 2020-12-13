Додано: Пон 14 гру, 2020 18:39

yuri_m написав: В общем не всё так просто, как кажется... В общем не всё так просто, как кажется...

Если поверхностно посмотреть, то все именно так как вы пишете. Если копнуть глубже - у привата есть некст там очень много комуналя по 1 грн. за платеж и пофиг оплата приватом или чужой картой. У порти бывали часто акции по бесплатной оплате комуналя. У изи есть отдельные направления по бесплатной оплате (по моему городу это уже несколько месяцев электро) + есть своя кэшбек программа, где комуналь тоде участвует. А есть еще даже пумбовский пэйхаб где есть свои условия бесплатности, но за платеж через который пумб таки рассрочку дает. Поэтому при желании можно избегать комисса довольно успешно и иметь и кэшбеки и рассрочки. Но да это требует времени и кое каких знаний и опыта. И в этом случае скептики скажут: "та ну наХ... Терять время - лучше все оплатить в одном месте и не заморачиваться". И их можно понять - это их выбор. Не агитрую, но я заморачиваюсь - ежемесячно оплачиваю 5 "хавир". Ежемесячные расходы на комис = 1 грн. (Один из поставшиков - осбб есть только в привате) ежемесячный кэшбек 3-5% от сумм оплат. Иногда сознательно плачу без кэшбека -когда мне так надо, но не много. В этом месяце % чуть выше потому как часть комуналя (3000) оплачена под 10%. Как-то так