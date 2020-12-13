Ну так где-то выше писали, что эти платежи в расстрочку не переводятся. Для получания возможности расстрочки нужно платить через другой сервис. Лично у меня уже штук 5 или 6 расстрочек за коммуналку и по части из них уже пришел полный кешбэк.
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Додано: Пон 14 гру, 2020 16:03
Ну так где-то выше писали, что эти платежи в расстрочку не переводятся. Для получания возможности расстрочки нужно платить через другой сервис. Лично у меня уже штук 5 или 6 расстрочек за коммуналку и по части из них уже пришел полный кешбэк.
Додано: Пон 14 гру, 2020 16:12
Уже понял. Первый платеж был по этой схеме, поэтому и пошел самым легким путем - через сайт ПУМБ. На тот момент меня вполне устраивал и просто кешбек в 10%. А потом еще и рассрочки захотелось. Как мёд, так чтобы и большой ложкой!
Кстати, через "Портмоне" платить мне не очень - там комиссия 1.5%. С "Привата24" тоже не тема - там комиссия 5-10 грн, да еще и платить можно только приватовской картой. С терминала лупят 2% за платеж чужой картой. Через "ЕРЦ" комиссия 1%, что тоже съест кусочек кешбека. В общем не всё так просто, как кажется...
Додано: Пон 14 гру, 2020 18:16
Задавайте вопросы лучше тут.
1. Тут люди отвечают как правило на практике проверившие конкретные ситуации
2. После таких вопросов в поддержку, - "по многочисленным просьбам трудящихся" происходят "оптимизации"
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Додано: Пон 14 гру, 2020 18:28
Re: ПУМБ
Платіть через
Комісія 1-3 грн за платіж за комуналку. Можна платити чужими картками.
Додано: Пон 14 гру, 2020 18:31
Re: ПУМБ
Вы как-то неправильно платите.
Могут быть и другие, не перечисленные Вами варианты оплаты. От города опять же зависит, от конкретных организаций.
Додано: Пон 14 гру, 2020 18:39
Если поверхностно посмотреть, то все именно так как вы пишете. Если копнуть глубже - у привата есть некст там очень много комуналя по 1 грн. за платеж и пофиг оплата приватом или чужой картой. У порти бывали часто акции по бесплатной оплате комуналя. У изи есть отдельные направления по бесплатной оплате (по моему городу это уже несколько месяцев электро) + есть своя кэшбек программа, где комуналь тоде участвует. А есть еще даже пумбовский пэйхаб где есть свои условия бесплатности, но за платеж через который пумб таки рассрочку дает. Поэтому при желании можно избегать комисса довольно успешно и иметь и кэшбеки и рассрочки. Но да это требует времени и кое каких знаний и опыта. И в этом случае скептики скажут: "та ну наХ... Терять время - лучше все оплатить в одном месте и не заморачиваться". И их можно понять - это их выбор. Не агитрую, но я заморачиваюсь - ежемесячно оплачиваю 5 "хавир". Ежемесячные расходы на комис = 1 грн. (Один из поставшиков - осбб есть только в привате) ежемесячный кэшбек 3-5% от сумм оплат. Иногда сознательно плачу без кэшбека -когда мне так надо, но не много. В этом месяце % чуть выше потому как часть комуналя (3000) оплачена под 10%. Как-то так
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Пон 14 гру, 2020 18:42
Ну скажите, как правильно. В "Приват24" автоматом подтягиваются все счета по коммуналке, в раздел "Мои платежи". И после того, как внесешь или подтвердишь цифры, оплата идет только с карт аккаунта. То есть приватовских. Нет, можно конечно и по реквизитам платить любой картой, но тогда с каждого платежа будет комиссия минимум 5грн+1%. Всё равно будет "не то пальто".
Так я и пытаюсь добиться внятной информации по этой теме. А мне тут ржут, типа лох спрашивать пришел... Я тоже могу навалить кучу терминов по какой-нибудь тематике! А когда люди начнут спрашивать, ответить "да ты лох, раз такого элементарного не знаешь".
Вопрос-то у меня простой был: для карты "ВсеМожу" с кешбеком 10% по коммуналке можно ли и рассрочку включить для той же коммуналки? И если для этого надо платить не через сайт ПУМБ, то где без комиссии. Всего-то... И не надо мне лишней инфы про всякие другие схемы. Конкретный вопрос - и конкретный ответ!
Додано: Пон 14 гру, 2020 18:53
Re: ПУМБ
Это и есть неправильно. Правильно платить на next.privat24.ua (можно логиниться, можно не логиниться). Этот некст в этой теме уже сто раз упоминался, как и тот же пэйхаб.
Додано: Пон 14 гру, 2020 19:07
Ну так по сути этот тот же самый "Приват24", только без входа в личный аккаунт. Но с возможностью оплаты картой другого банка. И заодно с комиссией за платеж! А я спрашивал о вариантах без комиссии. Иначе сожрется часть кешбека за счет этой комиссии.
Додано: Пон 14 гру, 2020 19:14
Попробуйте на нексте в разделе "оплата коммунальных услуг" внести код ЕДРПОУ Вашего поставщика услуги. Он подтянется, если есть, и попробуйте оплатить например 200 грн. Часто комиссия 1 грн за платеж в этом разделе. Если меньше 200, не поймёте, это 1% и 1 грн. Можно до конца операцию не доводить, на последнем шаге напишет сумму платежа плюс комиссия, если есть.
Коммунальные в нексте или бесплатно, или 1 грн.
Логиниться не надо, чтоб случайно Вашу карту ПриватБанка не подтянуло
РЕФКИ
ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
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