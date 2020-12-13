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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2736273727382739>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 812
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 812
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 16:03

  yuri_m написав:
  ingtrans написав:Это Вы, наверное, спрашивали для оплаты прямо из приложения/ИБ ПУМБ.

Ну да, оттуда и платил.

Ну так где-то выше писали, что эти платежи в расстрочку не переводятся. Для получания возможности расстрочки нужно платить через другой сервис. Лично у меня уже штук 5 или 6 расстрочек за коммуналку и по части из них уже пришел полный кешбэк.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 16:12

  ingtrans написав:Ну так где-то выше писали, что эти платежи в расстрочку не переводятся. Для получания возможности расстрочки нужно платить через другой сервис. Лично у меня уже штук 5 или 6 расстрочек за коммуналку и по части из них уже пришел полный кешбэк.

Уже понял. Первый платеж был по этой схеме, поэтому и пошел самым легким путем - через сайт ПУМБ. На тот момент меня вполне устраивал и просто кешбек в 10%. А потом еще и рассрочки захотелось. Как мёд, так чтобы и большой ложкой! :mrgreen:

Кстати, через "Портмоне" платить мне не очень - там комиссия 1.5%. С "Привата24" тоже не тема - там комиссия 5-10 грн, да еще и платить можно только приватовской картой. С терминала лупят 2% за платеж чужой картой. Через "ЕРЦ" комиссия 1%, что тоже съест кусочек кешбека. В общем не всё так просто, как кажется...
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 18:16

  yuri_m написав:Задам эти вопросы сейчас поддержке. Что они ответят...

Задавайте вопросы лучше тут.
1. Тут люди отвечают как правило на практике проверившие конкретные ситуации
2. После таких вопросов в поддержку, - "по многочисленным просьбам трудящихся" происходят "оптимизации"
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 18:28

Re: ПУМБ

  yuri_m написав:С "Привата24" тоже не тема - там комиссия 5-10 грн, да еще и платить можно только приватовской картой.

Платіть через https://next.privat24.ua/
Комісія 1-3 грн за платіж за комуналку. Можна платити чужими картками.
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 18:31

Re: ПУМБ

  yuri_m написав:С "Привата24" тоже не тема - там комиссия 5-10 грн, да еще и платить можно только приватовской картой.

Вы как-то неправильно платите.

  yuri_m написав:В общем не всё так просто, как кажется...

Могут быть и другие, не перечисленные Вами варианты оплаты. От города опять же зависит, от конкретных организаций.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 18:39

  yuri_m написав:В общем не всё так просто, как кажется...

Если поверхностно посмотреть, то все именно так как вы пишете. Если копнуть глубже - у привата есть некст там очень много комуналя по 1 грн. за платеж и пофиг оплата приватом или чужой картой. У порти бывали часто акции по бесплатной оплате комуналя. У изи есть отдельные направления по бесплатной оплате (по моему городу это уже несколько месяцев электро) + есть своя кэшбек программа, где комуналь тоде участвует. А есть еще даже пумбовский пэйхаб где есть свои условия бесплатности, но за платеж через который пумб таки рассрочку дает. Поэтому при желании можно избегать комисса довольно успешно и иметь и кэшбеки и рассрочки. Но да это требует времени и кое каких знаний и опыта. И в этом случае скептики скажут: "та ну наХ... Терять время - лучше все оплатить в одном месте и не заморачиваться". И их можно понять - это их выбор. Не агитрую, но я заморачиваюсь - ежемесячно оплачиваю 5 "хавир". Ежемесячные расходы на комис = 1 грн. (Один из поставшиков - осбб есть только в привате) ежемесячный кэшбек 3-5% от сумм оплат. Иногда сознательно плачу без кэшбека -когда мне так надо, но не много. В этом месяце % чуть выше потому как часть комуналя (3000) оплачена под 10%. Как-то так
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 18:42

  ingtrans написав:Вы как-то неправильно платите.

Ну скажите, как правильно. 8) В "Приват24" автоматом подтягиваются все счета по коммуналке, в раздел "Мои платежи". И после того, как внесешь или подтвердишь цифры, оплата идет только с карт аккаунта. То есть приватовских. Нет, можно конечно и по реквизитам платить любой картой, но тогда с каждого платежа будет комиссия минимум 5грн+1%. Всё равно будет "не то пальто". :)

  Flamingo написав:А есть еще даже пумбовский пэйхаб где есть свои условия бесплатности, но за платеж через который пумб таки рассрочку дает. Поэтому при желании можно избегать комисса довольно успешно и иметь и кэшбеки и рассрочки. Но да это требует времени и кое каких знаний и опыта.

Так я и пытаюсь добиться внятной информации по этой теме. А мне тут ржут, типа лох спрашивать пришел... Я тоже могу навалить кучу терминов по какой-нибудь тематике! А когда люди начнут спрашивать, ответить "да ты лох, раз такого элементарного не знаешь".

Вопрос-то у меня простой был: для карты "ВсеМожу" с кешбеком 10% по коммуналке можно ли и рассрочку включить для той же коммуналки? И если для этого надо платить не через сайт ПУМБ, то где без комиссии. Всего-то... И не надо мне лишней инфы про всякие другие схемы. Конкретный вопрос - и конкретный ответ!
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 18:53

Re: ПУМБ

  yuri_m написав:В "Приват24" автоматом подтягиваются все счета по коммуналке, в раздел "Мои платежи". И после того, как внесешь или подтвердишь цифры, оплата идет только с карт аккаунта. То есть приватовских. Нет, можно конечно и по реквизитам платить любой картой, но тогда с каждого платежа будет комиссия минимум 5грн+1%. Всё равно будет "не то пальто".

Это и есть неправильно. Правильно платить на next.privat24.ua (можно логиниться, можно не логиниться). Этот некст в этой теме уже сто раз упоминался, как и тот же пэйхаб.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 19:07

  ingtrans написав:Это и есть неправильно. Правильно платить на next.privat24.ua (можно логиниться, можно не логиниться). Этот некст в этой теме уже сто раз упоминался, как и тот же пэйхаб.

Ну так по сути этот тот же самый "Приват24", только без входа в личный аккаунт. Но с возможностью оплаты картой другого банка. И заодно с комиссией за платеж! А я спрашивал о вариантах без комиссии. Иначе сожрется часть кешбека за счет этой комиссии.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 19:14

Попробуйте на нексте в разделе "оплата коммунальных услуг" внести код ЕДРПОУ Вашего поставщика услуги. Он подтянется, если есть, и попробуйте оплатить например 200 грн. Часто комиссия 1 грн за платеж в этом разделе. Если меньше 200, не поймёте, это 1% и 1 грн. Можно до конца операцию не доводить, на последнем шаге напишет сумму платежа плюс комиссия, если есть.
Коммунальные в нексте или бесплатно, или 1 грн.
Логиниться не надо, чтоб случайно Вашу карту ПриватБанка не подтянуло
РЕФКИ 8)
    http://lx4.me/c/BruGAiHB
    ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата     $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
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