КЦ ответил, что через месяц появится возможность повторно подать заявку
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 гру, 2020 19:25
КЦ ответил, что через месяц появится возможность повторно подать заявку
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Додано: Пон 14 гру, 2020 19:26
Re: ПУМБ
про кешбек и 300 грн мое ИМХО (буду признателен, если кто-то опровергнет):
если за проплату положено Y = 10% от платежа X,
при этом уже выплачено Z так, что
Z + Y > 300 грн,
то выплата Y в пролете целиком, в месяце так и остается Z всего, а не 300 грн всего
Додано: Пон 14 гру, 2020 19:31
Цікаві логіка.
Якщо платьожик більше 3000 то кишмиша не будЕ?
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