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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 гру, 2020 19:25
REA 1109 написав:
На прошлой неделе оформляла дебитку ВСЕ карта, сейчас попробовала оформить ВСЕ можу с формы ясно с комуналкой, пишет вы уже оставляли заявку в чем причина?
КЦ ответил, что через месяц появится возможность повторно подать заявку
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Додано: Пон 14 гру, 2020 19:26
про кешбек и 300 грн мое ИМХО (буду признателен, если кто-то опровергнет):
если за проплату положено Y = 10% от платежа X,
при этом уже выплачено Z так, что
Z + Y > 300 грн,
то выплата Y в пролете целиком, в месяце так и остается Z всего, а не 300 грн всего
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cohan
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Додано: Пон 14 гру, 2020 19:31
cohan написав:
про кешбек и 300 грн мое ИМХО (буду признателен, если кто-то опровергнет):
если за проплату положено Y = 10% от платежа X,
при этом уже выплачено Z так, что
Z + Y > 300 грн,
то выплата Y в пролете целиком, в месяце так и остается Z всего, а не 300 грн всего
Цікаві логіка.
Якщо платьожик більше 3000 то кишмиша не будЕ?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Пон 14 гру, 2020 19:43
Квесторе_поверніться написав: cohan написав:
про кешбек и 300 грн мое ИМХО (буду признателен, если кто-то опровергнет):
если за проплату положено Y = 10% от платежа X,
при этом уже выплачено Z так, что
Z + Y > 300 грн,
то выплата Y в пролете целиком, в месяце так и остается Z всего, а не 300 грн всего
Цікаві логіка.
Якщо платьожик більше 3000 то кишмиша не будЕ?
ну я проверил на 225 выплачено и 900 оплатил водоканал, по нему же получал ранее, написал вопрос, пока не ответили, но прошло уже три недели с платежа, и 4 дня с запроса
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Додано: Пон 14 гру, 2020 20:13
REA 1109 написав:
На прошлой неделе оформляла дебитку ВСЕ карта, сейчас попробовала оформить ВСЕ можу с формы ясно с комуналкой, пишет вы уже оставляли заявку в чем причина?
Проблема решаемая, был в аналогичной ситуации, ВсеМожу по ссылке ясно получил при оформленной за пару дней до того ВсеКарте. Мой опыт: ПУМБ
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Додано: Пон 14 гру, 2020 20:26
Один из спорідненних аккаунтов добрался на метро и начал кататься, безмежно рад и вдячний - кешбек 50% на метро действительно работает. Деньги УЖЕ НЕ НА ВЕТЕР.
PS спорідненний - спящий аккаунт, по котором удалось на раз раскачать кешбек и зарядить в работу.
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Додано: Пон 14 гру, 2020 21:50
MASolomko написав:
Видео с проблемой отправлял в чат Привата и те долго думали, но в итоге сообщали, что они святые =) Правда на днях Приват поломал отображение карт при вводе в поле: для карт Visa отображался логотип Mastercard и наоборот.
10 декабря ПУМБ ввел 3DS Secure 2.0 и это и есть ответ на вопрос, в ком причина, в ПУМБе или в Привате.
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Maksi2
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Додано: Пон 14 гру, 2020 22:00
Maksi2 написав: MASolomko написав:
Видео с проблемой отправлял в чат Привата и те долго думали, но в итоге сообщали, что они святые =) Правда на днях Приват поломал отображение карт при вводе в поле: для карт Visa отображался логотип Mastercard и наоборот.
10 декабря ПУМБ ввел 3DS Secure 2.0 и это и есть ответ на вопрос, в ком причина, в ПУМБе или в Привате.
1. Выделенное подтверждаю, видел своими глазами
2. Неизвестно, кто накосячил.
2.1. На других сайтах пумба нормально платит и транзакции подтверждаются
2.2. 3DS Secure 2.0 например в моно работает нормально, в т.ч. на привате
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Додано: Пон 14 гру, 2020 22:19
Вкладчик1234 написав:
2.1. На других сайтах пумба нормально платит и транзакции подтверждаются
Ну как нормально. Я на прошлой неделе (7-9 декабря) когда усиленно тестил то невозможно было оплатить картами пумбы (не только кредитными, но и дебетными) даже на родном пейхабе (я тут писал об этом). Также были неудачные попытки на изе (потом правда попустило), у одного из ОПСОСов (если не ошибаюсь КС) ну и понятно на нексте. Так что не думаю что причиной всех этих проблем была криворукость #зеленелайно. Более чем уверен, что что-то именно пумба не так настроила.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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