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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2736273727382739

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 812
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 812
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 19:25

  REA 1109 написав:На прошлой неделе оформляла дебитку ВСЕ карта, сейчас попробовала оформить ВСЕ можу с формы ясно с комуналкой, пишет вы уже оставляли заявку в чем причина?

КЦ ответил, что через месяц появится возможность повторно подать заявку
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valya
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 19:26

Re: ПУМБ

про кешбек и 300 грн мое ИМХО (буду признателен, если кто-то опровергнет):

если за проплату положено Y = 10% от платежа X,
при этом уже выплачено Z так, что
Z + Y > 300 грн,
то выплата Y в пролете целиком, в месяце так и остается Z всего, а не 300 грн всего
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 19:31

  cohan написав:про кешбек и 300 грн мое ИМХО (буду признателен, если кто-то опровергнет):

если за проплату положено Y = 10% от платежа X,
при этом уже выплачено Z так, что
Z + Y > 300 грн,
то выплата Y в пролете целиком, в месяце так и остается Z всего, а не 300 грн всего

Цікаві логіка.
Якщо платьожик більше 3000 то кишмиша не будЕ?
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 19:43

  Квесторе_поверніться написав:
  cohan написав:про кешбек и 300 грн мое ИМХО (буду признателен, если кто-то опровергнет):

если за проплату положено Y = 10% от платежа X,
при этом уже выплачено Z так, что
Z + Y > 300 грн,
то выплата Y в пролете целиком, в месяце так и остается Z всего, а не 300 грн всего

Цікаві логіка.
Якщо платьожик більше 3000 то кишмиша не будЕ?


ну я проверил на 225 выплачено и 900 оплатил водоканал, по нему же получал ранее, написал вопрос, пока не ответили, но прошло уже три недели с платежа, и 4 дня с запроса
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 20:13

  REA 1109 написав:На прошлой неделе оформляла дебитку ВСЕ карта, сейчас попробовала оформить ВСЕ можу с формы ясно с комуналкой, пишет вы уже оставляли заявку в чем причина?

Проблема решаемая, был в аналогичной ситуации, ВсеМожу по ссылке ясно получил при оформленной за пару дней до того ВсеКарте. Мой опыт: ПУМБ
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 20:26

Один из спорідненних аккаунтов добрался на метро и начал кататься, безмежно рад и вдячний - кешбек 50% на метро действительно работает. Деньги УЖЕ НЕ НА ВЕТЕР.
PS спорідненний - спящий аккаунт, по котором удалось на раз раскачать кешбек и зарядить в работу.
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Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 21:50

  MASolomko написав:Видео с проблемой отправлял в чат Привата и те долго думали, но в итоге сообщали, что они святые =) Правда на днях Приват поломал отображение карт при вводе в поле: для карт Visa отображался логотип Mastercard и наоборот.

10 декабря ПУМБ ввел 3DS Secure 2.0 и это и есть ответ на вопрос, в ком причина, в ПУМБе или в Привате.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 22:00

  Maksi2 написав:
  MASolomko написав:Видео с проблемой отправлял в чат Привата и те долго думали, но в итоге сообщали, что они святые =) Правда на днях Приват поломал отображение карт при вводе в поле: для карт Visa отображался логотип Mastercard и наоборот.

10 декабря ПУМБ ввел 3DS Secure 2.0 и это и есть ответ на вопрос, в ком причина, в ПУМБе или в Привате.

1. Выделенное подтверждаю, видел своими глазами
2. Неизвестно, кто накосячил.
2.1. На других сайтах пумба нормально платит и транзакции подтверждаются
2.2. 3DS Secure 2.0 например в моно работает нормально, в т.ч. на привате
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 22:19

Re: ПУМБ

  Вкладчик1234 написав:2.1. На других сайтах пумба нормально платит и транзакции подтверждаются

Ну как нормально. Я на прошлой неделе (7-9 декабря) когда усиленно тестил то невозможно было оплатить картами пумбы (не только кредитными, но и дебетными) даже на родном пейхабе (я тут писал об этом). Также были неудачные попытки на изе (потом правда попустило), у одного из ОПСОСов (если не ошибаюсь КС) ну и понятно на нексте. Так что не думаю что причиной всех этих проблем была криворукость #зеленелайно. Более чем уверен, что что-то именно пумба не так настроила.
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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