Додано: Пон 14 гру, 2020 22:19

Вкладчик1234 написав: 2.1. На других сайтах пумба нормально платит и транзакции подтверждаются 2.1. На других сайтах пумба нормально платит и транзакции подтверждаются

Ну как нормально. Я на прошлой неделе (7-9 декабря) когда усиленно тестил то невозможно было оплатить картами пумбы (не только кредитными, но и дебетными) даже на родном пейхабе (я тут писал об этом). Также были неудачные попытки на изе (потом правда попустило), у одного из ОПСОСов (если не ошибаюсь КС) ну и понятно на нексте. Так что не думаю что причиной всех этих проблем была криворукость #зеленелайно. Более чем уверен, что что-то именно пумба не так настроила.