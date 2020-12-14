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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 гру, 2020 10:43
Подскажите, за входящий СЭП на дебетную Всекарта ПУМБ возьмёт комиссию?
Додано: Вів 15 гру, 2020 10:48
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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