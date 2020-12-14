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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2737273827392740

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 812
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 812
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 10:43

Подскажите, за входящий СЭП на дебетную Всекарта ПУМБ возьмёт комиссию?
Oktawa
 
Повідомлень: 177
З нами з: 08.11.17
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Подякували: 23 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 10:48

  Oktawa написав:Подскажите, за входящий СЭП на дебетную Всекарта ПУМБ возьмёт комиссию?

Нет
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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1

 
Повідомлень: 5283
З нами з: 20.03.15
Подякував: 91 раз.
Подякували: 1232 раз.
 
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  #<1 ... 2737273827392740
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