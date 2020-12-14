|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 гру, 2020 10:43
Подскажите, за входящий СЭП на дебетную Всекарта ПУМБ возьмёт комиссию?
-
Oktawa
-
-
- Повідомлень: 179
- З нами з: 08.11.17
- Подякував: 232 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 гру, 2020 10:48
Oktawa написав:
Подскажите, за входящий СЭП на дебетную Всекарта ПУМБ возьмёт комиссию?
Нет
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 5284
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 91 раз.
- Подякували: 1233 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 гру, 2020 11:42
https://www.gerc.ua/ua/
Flamingo написав: Oktawa написав:
Подскажите, за входящий СЭП на дебетную Всекарта ПУМБ возьмёт комиссию?
Нет
у кого получится тут оплатить сегодня , отпишитесь
никому не верю
-
sens
-
-
- Повідомлень: 12451
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 721 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 гру, 2020 12:13
sens написав:
gerc.ua/ua/ у кого получится тут оплатить
А в чем выгода Герца? Поклацал - комиссию просят.
ps
А, это под Киев, Одессу и Хмельницкий сделано...
Востаннє редагувалось Intento
в Вів 15 гру, 2020 12:16, всього редагувалось 1 раз.
-
Intento
-
-
- Повідомлень: 88
- З нами з: 06.06.16
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 гру, 2020 12:16
Intento написав: sens написав:
gerc.ua/ua/ у кого получится тут оплатить
А в чем выгода Герца? Поклацал - комиссию просят.
оплата услуг в г.Одесса
никому не верю
-
sens
-
-
- Повідомлень: 12451
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 721 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|