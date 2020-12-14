ГеннадийUA написав:Выбрал в кешбеке 6-ю категорию с 20-ю оплатами, в субботу на оплату ровно 25 грн. в вайбере ничего не пришло (счетчик оплат), хотя до этого, и в прошлом месяце, всегда практически мгновенно бот отписывался. Подумал - хорошо, наверно "от 25грн." - надо мин. 25,01грн., но след. две оплаты выше 25грн. также остались без счетчика. Больше не пробовал, но вот думаю, что делать дальше - так же совершать транзакции не обращая внимания на вайбер и в случае чего потом звонить на горячку или сперва позвонить, а потом набивать операции?
А сами оплаты проходят по Viber? А то на прошлой неделе у меня оплата вообще не прошла по Viber, но когда платил на следющий день, то по счетчику было видно, что та предыдущая оплата была учтена, хотя сообщения в Viber не было.
Вайбер молчит полностью! Может Вы имеете ввиду банкинг (оплата ..., остаток ...), но у меня эта фишка не работает - когда банка начала вводить ограничения по смс, я на вайбер не перешел, а потом попытался разок, но что то не получилось...
ingtrans написав:Ну так где-то выше писали, что эти платежи в расстрочку не переводятся. Для получания возможности расстрочки нужно платить через другой сервис. Лично у меня уже штук 5 или 6 расстрочек за коммуналку и по части из них уже пришел полный кешбэк.
Уже понял. Первый платеж был по этой схеме, поэтому и пошел самым легким путем - через сайт ПУМБ. На тот момент меня вполне устраивал и просто кешбек в 10%. А потом еще и рассрочки захотелось. Как мёд, так чтобы и большой ложкой!
Кстати, через "Портмоне" платить мне не очень - там комиссия 1.5%. С "Привата24" тоже не тема - там комиссия 5-10 грн, да еще и платить можно только приватовской картой. С терминала лупят 2% за платеж чужой картой. Через "ЕРЦ" комиссия 1%, что тоже съест кусочек кешбека. В общем не всё так просто, как кажется...