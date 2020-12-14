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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2738273927402741

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 812
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 812
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 12:42

  ГеннадийUA написав:
  ingtrans написав:
  ГеннадийUA написав:Выбрал в кешбеке 6-ю категорию с 20-ю оплатами, в субботу на оплату ровно 25 грн. в вайбере ничего не пришло (счетчик оплат), хотя до этого, и в прошлом месяце, всегда практически мгновенно бот отписывался. Подумал - хорошо, наверно "от 25грн." - надо мин. 25,01грн., но след. две оплаты выше 25грн. также остались без счетчика. Больше не пробовал, но вот думаю, что делать дальше - так же совершать транзакции не обращая внимания на вайбер и в случае чего потом звонить на горячку или сперва позвонить, а потом набивать операции?

А сами оплаты проходят по Viber? А то на прошлой неделе у меня оплата вообще не прошла по Viber, но когда платил на следющий день, то по счетчику было видно, что та предыдущая оплата была учтена, хотя сообщения в Viber не было.

Вайбер молчит полностью! Может Вы имеете ввиду банкинг (оплата ..., остаток ...), но у меня эта фишка не работает - когда банка начала вводить ограничения по смс, я на вайбер не перешел, а потом попытался разок, но что то не получилось...

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velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 15:17

Re: ПУМБ

Вопрос.
Если выбрана категория по всекарте, а позже получить кредитку по ясно, выбранные категории будут работать и по ней автоматом в текущем месяце?
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 15:32

  ruvex написав:Вопрос.
Если выбрана категория по всекарте, а позже получить кредитку по ясно, выбранные категории будут работать и по ней автоматом в текущем месяце?

У меня так и вышло. Единственный нюанс - сообщение о кэшбеке за покупку не пришло в Вайбер(но учлось).
Adast
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 15:53

  yuri_m написав:
  ingtrans написав:Ну так где-то выше писали, что эти платежи в расстрочку не переводятся. Для получания возможности расстрочки нужно платить через другой сервис. Лично у меня уже штук 5 или 6 расстрочек за коммуналку и по части из них уже пришел полный кешбэк.

Уже понял. Первый платеж был по этой схеме, поэтому и пошел самым легким путем - через сайт ПУМБ. На тот момент меня вполне устраивал и просто кешбек в 10%. А потом еще и рассрочки захотелось. Как мёд, так чтобы и большой ложкой! :mrgreen:

Кстати, через "Портмоне" платить мне не очень - там комиссия 1.5%. С "Привата24" тоже не тема - там комиссия 5-10 грн, да еще и платить можно только приватовской картой. С терминала лупят 2% за платеж чужой картой. Через "ЕРЦ" комиссия 1%, что тоже съест кусочек кешбека. В общем не всё так просто, как кажется...

А откуда в портмоне комиссия? Это если картой ПУМБа платить?
andyteam
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 18:52

Ну што ж, Мумбай виходить на стежину війни з пірігонщиками...
Коллєгу з першої ходки "зачорнили" назавжди. А все, що зробив - купив 15к дулярів онлайн за 2 дні. Доходи за останні роки там більш ніж пристойні, але підняли подноготную за останні 5 років, нарахували 10+ млн грн пірігону. Ясно, що на таку фізичну суму надходжень він не зумів надати фінансових документів, тож його копнули в зад без права повернення...ДумайТЕ, ага...
P.S. Там ще походу до нього Алла вчепилася за 1.5 млн пірігону з 24 листопада по 14 грудня... і теж шиють вигон :mrgreen:
Nighthawk
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 19:41

Re: ПУМБ

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Как тебе такое, Илон Маск? :mrgreen:
Hack-Stock
 
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