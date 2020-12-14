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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2738273927402741 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.1 5 812 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 24% 195 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 90 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 119 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 216 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 24% 192 Всього голосів : 812 Додано: Вів 15 гру, 2020 12:42 ГеннадийUA написав: ingtrans написав: ГеннадийUA написав: Выбрал в кешбеке 6-ю категорию с 20-ю оплатами, в субботу на оплату ровно 25 грн. в вайбере ничего не пришло (счетчик оплат), хотя до этого, и в прошлом месяце, всегда практически мгновенно бот отписывался. Подумал - хорошо, наверно "от 25грн." - надо мин. 25,01грн., но след. две оплаты выше 25грн. также остались без счетчика. Больше не пробовал, но вот думаю, что делать дальше - так же совершать транзакции не обращая внимания на вайбер и в случае чего потом звонить на горячку или сперва позвонить, а потом набивать операции? Выбрал в кешбеке 6-ю категорию с 20-ю оплатами, в субботу на оплату ровно 25 грн. в вайбере ничего не пришло (счетчик оплат), хотя до этого, и в прошлом месяце, всегда практически мгновенно бот отписывался. Подумал - хорошо, наверно "от 25грн." - надо мин. 25,01грн., но след. две оплаты выше 25грн. также остались без счетчика. Больше не пробовал, но вот думаю, что делать дальше - так же совершать транзакции не обращая внимания на вайбер и в случае чего потом звонить на горячку или сперва позвонить, а потом набивать операции?

А сами оплаты проходят по Viber? А то на прошлой неделе у меня оплата вообще не прошла по Viber, но когда платил на следющий день, то по счетчику было видно, что та предыдущая оплата была учтена, хотя сообщения в Viber не было. А сами оплаты проходят по Viber? А то на прошлой неделе у меня оплата вообще не прошла по Viber, но когда платил на следющий день, то по счетчику было видно, что та предыдущая оплата была учтена, хотя сообщения в Viber не было.

Вайбер молчит полностью! Может Вы имеете ввиду банкинг (оплата ..., остаток ...), но у меня эта фишка не работает - когда банка начала вводить ограничения по смс, я на вайбер не перешел, а потом попытался разок, но что то не получилось... Вайбер молчит полностью! Может Вы имеете ввиду банкинг (оплата ..., остаток ...), но у меня эта фишка не работает - когда банка начала вводить ограничения по смс, я на вайбер не перешел, а потом попытался разок, но что то не получилось...

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Если выбрана категория по всекарте, а позже получить кредитку по ясно, выбранные категории будут работать и по ней автоматом в текущем месяце? Black Jack - White Business

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Повідомлень: 10308 З нами з: 03.11.08 Подякував: 777 раз. Подякували: 2282 раз. Профіль 1 6 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 гру, 2020 15:32 ruvex написав: Вопрос.

Если выбрана категория по всекарте, а позже получить кредитку по ясно, выбранные категории будут работать и по ней автоматом в текущем месяце? Вопрос.Если выбрана категория по всекарте, а позже получить кредитку по ясно, выбранные категории будут работать и по ней автоматом в текущем месяце?

У меня так и вышло. Единственный нюанс - сообщение о кэшбеке за покупку не пришло в Вайбер(но учлось). У меня так и вышло. Единственный нюанс - сообщение о кэшбеке за покупку не пришло в Вайбер(но учлось). Adast Повідомлень: 244 З нами з: 04.06.20 Подякував: 134 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 гру, 2020 15:53 yuri_m написав: ingtrans написав: Ну так где-то выше писали, что эти платежи в расстрочку не переводятся. Для получания возможности расстрочки нужно платить через другой сервис. Лично у меня уже штук 5 или 6 расстрочек за коммуналку и по части из них уже пришел полный кешбэк. Ну так где-то выше писали, что эти платежи в расстрочку не переводятся. Для получания возможности расстрочки нужно платить через другой сервис. Лично у меня уже штук 5 или 6 расстрочек за коммуналку и по части из них уже пришел полный кешбэк.

Уже понял. Первый платеж был по этой схеме, поэтому и пошел самым легким путем - через сайт ПУМБ. На тот момент меня вполне устраивал и просто кешбек в 10%. А потом еще и рассрочки захотелось. Как мёд, так чтобы и большой ложкой!



Кстати, через "Портмоне" платить мне не очень - там комиссия 1.5%. С "Привата24" тоже не тема - там комиссия 5-10 грн, да еще и платить можно только приватовской картой. С терминала лупят 2% за платеж чужой картой. Через "ЕРЦ" комиссия 1%, что тоже съест кусочек кешбека. В общем не всё так просто, как кажется... Уже понял. Первый платеж был по этой схеме, поэтому и пошел самым легким путем - через сайт ПУМБ. На тот момент меня вполне устраивал и просто кешбек в 10%. А потом еще и рассрочки захотелось. Как мёд, так чтобы и большой ложкой!Кстати, через "Портмоне" платить мне не очень - там комиссия 1.5%. С "Привата24" тоже не тема - там комиссия 5-10 грн, да еще и платить можно только приватовской картой. С терминала лупят 2% за платеж чужой картой. Через "ЕРЦ" комиссия 1%, что тоже съест кусочек кешбека. В общем не всё так просто, как кажется...

А откуда в портмоне комиссия? Это если картой ПУМБа платить? А откуда в портмоне комиссия? Это если картой ПУМБа платить? andyteam Повідомлень: 95 З нами з: 16.07.14 Подякував: 7 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 гру, 2020 18:52

Коллєгу з першої ходки "зачорнили" назавжди. А все, що зробив - купив 15к дулярів онлайн за 2 дні. Доходи за останні роки там більш ніж пристойні, але підняли подноготную за останні 5 років, нарахували 10+ млн грн пірігону. Ясно, що на таку фізичну суму надходжень він не зумів надати фінансових документів, тож його копнули в зад без права повернення...ДумайТЕ, ага...

P.S. Там ще походу до нього Алла вчепилася за 1.5 млн пірігону з 24 листопада по 14 грудня... і теж шиють вигон Ну што ж, Мумбай виходить на стежину війни з пірігонщиками...Коллєгу з першої ходки "зачорнили" назавжди. А все, що зробив - купив 15к дулярів онлайн за 2 дні. Доходи за останні роки там більш ніж пристойні, але підняли подноготную за останні 5 років, нарахували 10+ млн грн пірігону. Ясно, що на таку фізичну суму надходжень він не зумів надати фінансових документів, тож його копнули в зад без права повернення...ДумайТЕ, ага...P.S. Там ще походу до нього Алла вчепилася за 1.5 млн пірігону з 24 листопада по 14 грудня... і теж шиють вигон Nighthawk Повідомлень: 1165 З нами з: 17.07.09 Подякував: 89 раз. Подякували: 394 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 гру, 2020 19:41 Re: ПУМБ



Как тебе такое, Илон Маск? Как тебе такое, Илон Маск? Hack-Stock Повідомлень: 641 З нами з: 26.09.17 Подякував: 4 раз. Подякували: 60 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2738273927402741 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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