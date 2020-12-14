ingtrans написав: Ну так где-то выше писали, что эти платежи в расстрочку не переводятся. Для получания возможности расстрочки нужно платить через другой сервис. Лично у меня уже штук 5 или 6 расстрочек за коммуналку и по части из них уже пришел полный кешбэк. Ну так где-то выше писали, что эти платежи в расстрочку не переводятся. Для получания возможности расстрочки нужно платить через другой сервис. Лично у меня уже штук 5 или 6 расстрочек за коммуналку и по части из них уже пришел полный кешбэк.

Уже понял. Первый платеж был по этой схеме, поэтому и пошел самым легким путем - через сайт ПУМБ. На тот момент меня вполне устраивал и просто кешбек в 10%. А потом еще и рассрочки захотелось. Как мёд, так чтобы и большой ложкой!Кстати, через "Портмоне" платить мне не очень - там комиссия 1.5%. С "Привата24" тоже не тема - там комиссия 5-10 грн, да еще и платить можно только приватовской картой. С терминала лупят 2% за платеж чужой картой. Через "ЕРЦ" комиссия 1%, что тоже съест кусочек кешбека. В общем не всё так просто, как кажется...