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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2739274027412742

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 812
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 812
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 21:14

как тут получить кешбек 10% на комунал ?
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 21:15

Re: ПУМБ

  J написав:как тут получить кешбек 10% на комунал ?

кредитка по программі ЯСНО
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 21:21

  Goodman написав:
  J написав:как тут получить кешбек 10% на комунал ?

кредитка по программі ЯСНО

как ее получить?
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 21:23

  J написав:
  Goodman написав:
  J написав:как тут получить кешбек 10% на комунал ?

кредитка по программі ЯСНО

как ее получить?

https://www.pumb.ua/yasno
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 21:24

  J написав:
  Goodman написав:
  J написав:как тут получить кешбек 10% на комунал ?

кредитка по программі ЯСНО

как ее получить?

Подавайте заявку отут: https://www.pumb.ua/yasno

Але перед цим відкрийте за рефкою дебетну всеКарту ))
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 21:28

Re: ПУМБ

  valya написав:Шо Ви имеете в виду???

Алла, фас, пумб підняли ліміти
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 21:31

Кстати, а как ПУМБ смотрит на перевод кредитных средств на карту другого банка?
Я в том смысле - не могут ли они за это кредлимит порезать?)
Adast
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 21:33

  Adast написав:Кстати, а как ПУМБ смотрит на перевод кредитных средств на карту другого банка?
Я в том смысле - не могут ли они за это кредлимит порезать?)

Не різав по двом аккам досі...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 21:35

  kreuz написав:Не різав по двом аккам досі...

Я просто смутно помню что кто-то писал будто ему порезали кредлимит за такое, но не помню в каком банке это было :lol:
Из-за этого 30 копеек на счету оставил)
Adast
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 21:38

  ГеннадийUA написав:Выбрал в кешбеке 6-ю категорию с 20-ю оплатами, в субботу на оплату ровно 25 грн. в вайбере ничего не пришло (счетчик оплат), хотя до этого, и в прошлом месяце, всегда практически мгновенно бот отписывался. Подумал - хорошо, наверно "от 25грн." - надо мин. 25,01грн., но след. две оплаты выше 25грн. также остались без счетчика. Больше не пробовал, но вот думаю, что делать дальше - так же совершать транзакции не обращая внимания на вайбер и в случае чего потом звонить на горячку или сперва позвонить, а потом набивать операции?

В субботу, наверное, какие-то сбои были. Сын тоже оплатил в эту субботу около 13 час 30 грн в магазине (это была его последняя оплата по 6 категории) и ему в Вайбер не пришло ни одно, ни второе сообщение. Он позвонил на горячую линию и там сказали, что все видят и все засчиталось, ждите кешбек до 10 января. А Сообщения до сих пор так и не пришли.
Oktawa
 
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