Але перед цим відкрийте за рефкою дебетну всеКарту ))
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Adast написав:Кстати, а как ПУМБ смотрит на перевод кредитных средств на карту другого банка? Я в том смысле - не могут ли они за это кредлимит порезать?)
Не різав по двом аккам досі...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
ГеннадийUA написав:Выбрал в кешбеке 6-ю категорию с 20-ю оплатами, в субботу на оплату ровно 25 грн. в вайбере ничего не пришло (счетчик оплат), хотя до этого, и в прошлом месяце, всегда практически мгновенно бот отписывался. Подумал - хорошо, наверно "от 25грн." - надо мин. 25,01грн., но след. две оплаты выше 25грн. также остались без счетчика. Больше не пробовал, но вот думаю, что делать дальше - так же совершать транзакции не обращая внимания на вайбер и в случае чего потом звонить на горячку или сперва позвонить, а потом набивать операции?
В субботу, наверное, какие-то сбои были. Сын тоже оплатил в эту субботу около 13 час 30 грн в магазине (это была его последняя оплата по 6 категории) и ему в Вайбер не пришло ни одно, ни второе сообщение. Он позвонил на горячую линию и там сказали, что все видят и все засчиталось, ждите кешбек до 10 января. А Сообщения до сих пор так и не пришли.