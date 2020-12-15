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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2740274127422743

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 812
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 812
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 21:43

Re: ПУМБ

  Oktawa написав:Он позвонил на горячую линию и там сказали, что все видят и все засчиталось, ждите кешбек до 10 января. А Сообщения до сих пор так и не пришли.

Уже писали,что до 15 числа.
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 22:53

  cohan написав:а вот моя теория про то что 10% от платежа должны укладываться в остаток до 300 гривен, похоже, верна

Вы имеете ,ввиду что сумма оплат , не должна суммарно превышать 3 000 грн ..тоесть ,зачтут все кешбеки , до 2999 ...а последний ,кот превысит 3000 грн ,останется , неокешбечиным ?
lincoln2
 
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ПУМБ (27422)
15.12.2020 22:53
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