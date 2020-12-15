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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2741274227432744>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 812
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 812
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 21:43

Re: ПУМБ

  Oktawa написав:Он позвонил на горячую линию и там сказали, что все видят и все засчиталось, ждите кешбек до 10 января. А Сообщения до сих пор так и не пришли.

Уже писали,что до 15 числа.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 22:53

  cohan написав:а вот моя теория про то что 10% от платежа должны укладываться в остаток до 300 гривен, похоже, верна

Вы имеете ,ввиду что сумма оплат , не должна суммарно превышать 3 000 грн ..тоесть ,зачтут все кешбеки , до 2999 ...а последний ,кот превысит 3000 грн ,останется , неокешбечиным ?
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 23:18

Re: ПУМБ

  Adast написав:Кстати, а как ПУМБ смотрит на перевод кредитных средств на карту другого банка?
Я в том смысле - не могут ли они за это кредлимит порезать?)

В первый же день акции с 3х карт улетели в теплые края к Моне до весны.
Ахметыч никак не отреагировал. Если и порежет КЛ то уже всеной :)
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 23:49

Re: ПУМБ

kreuz написав:
  J написав:
  Goodman написав:[quote="5122488:J"]как тут получить кешбек 10% на комунал ?

кредитка по программі ЯСНО

как ее получить?

Подавайте заявку отут: https://www.pumb.ua/yasno

Але перед цим відкрийте за рефкою дебетну всеКарту ))[/quote]Ну это как бы не обязательное условие!
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
anis
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 23:51

Re: ПУМБ

  ukrprom2014 написав:В первый же день акции с 3х карт улетели в теплые края к Моне до весны.
Батьку, як це до весни? Тре ж до 30-12-2020 повернути на кілька днів - потом опять перелет. Так чи ні?
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 00:02

  Goodman написав:Батьку, як це до весни? Тре ж до 30-12-2020 повернути на кілька днів - потом опять перелет. Так чи ні?

А откуда инфа что надо всё вернуть? Я немножко не в теме :oops:
Adast
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 00:03

  Goodman написав:
  ukrprom2014 написав:В первый же день акции с 3х карт улетели в теплые края к Моне до весны.
Батьку, як це до весни? Тре ж до 30-12-2020 повернути на кілька днів - потом опять перелет. Так чи ні?
ото сюрприз бы был на новый год ))) :)
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 00:05

  Adast написав:
  Goodman написав:Батьку, як це до весни? Тре ж до 30-12-2020 повернути на кілька днів - потом опять перелет. Так чи ні?

А откуда инфа что надо всё вернуть? Я немножко не в теме :oops:

Так грейс стандартный до двух месяцев.Если 30 ноября например взял до конца декабря вернуть.
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 00:08

Re: ПУМБ

  посетитель написав:ото сюрприз бы был на новый год )))

братани, не лякайте мене - сам ходив у відділення ПУМба і перепитував у менеджера , нема там грейсу 4 місяці - фізично нема . Оце так недоінформованність........
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 00:12

  посетитель написав:Так грейс стандартный до двух месяцев.Если 30 ноября например взял до конца декабря вернуть.

Ну то есть просто загасить все траты за ноябрь (включая переводы) в конце декабря, правильно я понимаю? Необязательно же в ноль гасить?
Adast
 
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