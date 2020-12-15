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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 гру, 2020 21:43
Oktawa написав:
Он позвонил на горячую линию и там сказали, что все видят и все засчиталось, ждите кешбек до 10 января. А Сообщения до сих пор так и не пришли.
Уже писали,что до 15 числа.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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velvet
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Додано: Вів 15 гру, 2020 22:53
cohan написав:
а вот моя теория про то что 10% от платежа должны укладываться в остаток до 300 гривен, похоже, верна
Вы имеете ,ввиду что сумма оплат , не должна суммарно превышать 3 000 грн ..тоесть ,зачтут все кешбеки , до 2999 ...а последний ,кот превысит 3000 грн ,останется , неокешбечиным ?
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lincoln2
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Додано: Вів 15 гру, 2020 23:18
Adast написав:
Кстати, а как ПУМБ смотрит на перевод кредитных средств на карту другого банка?
Я в том смысле - не могут ли они за это кредлимит порезать?)
В первый же день акции с 3х карт улетели в теплые края к Моне до весны.
Ахметыч никак не отреагировал. Если и порежет КЛ то уже всеной
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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ukrprom2014
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Додано: Вів 15 гру, 2020 23:49
kreuz написав: J написав: Goodman написав:
[quote="5122488:J"]как тут получить кешбек 10% на комунал ?
кредитка по программі ЯСНО
как ее получить?
Подавайте заявку отут: https://www.pumb.ua/yasno
Але перед цим відкрийте за рефкою дебетну всеКарту ))[/quote]Ну это как бы не обязательное условие!
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
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anis
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Додано: Вів 15 гру, 2020 23:51
ukrprom2014 написав:
В первый же день акции с 3х карт улетели в теплые края к Моне до весны.
Батьку, як це до весни? Тре ж до 30-12-2020 повернути на кілька днів - потом опять перелет. Так чи ні?
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
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Goodman
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Додано: Сер 16 гру, 2020 00:02
Goodman написав:
Батьку, як це до весни? Тре ж до 30-12-2020 повернути на кілька днів - потом опять перелет. Так чи ні?
А откуда инфа что надо всё вернуть? Я немножко не в теме
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Adast
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Додано: Сер 16 гру, 2020 00:03
Goodman написав: ukrprom2014 написав:
В первый же день акции с 3х карт улетели в теплые края к Моне до весны.
Батьку, як це до весни? Тре ж до 30-12-2020 повернути на кілька днів - потом опять перелет. Так чи ні?
ото сюрприз бы был на новый год )))
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Додано: Сер 16 гру, 2020 00:05
Adast написав: Goodman написав:
Батьку, як це до весни? Тре ж до 30-12-2020 повернути на кілька днів - потом опять перелет. Так чи ні?
А откуда инфа что надо всё вернуть? Я немножко не в теме
Так грейс стандартный до двух месяцев.Если 30 ноября например взял до конца декабря вернуть.
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Додано: Сер 16 гру, 2020 00:08
посетитель написав:
ото сюрприз бы был на новый год )))
братани, не лякайте мене - сам ходив у відділення ПУМба і перепитував у менеджера , нема там грейсу 4 місяці - фізично нема . Оце так недоінформованність........
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
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Goodman
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Додано: Сер 16 гру, 2020 00:12
посетитель написав:
Так грейс стандартный до двух месяцев.Если 30 ноября например взял до конца декабря вернуть.
Ну то есть просто загасить все траты за ноябрь (включая переводы) в конце декабря, правильно я понимаю? Необязательно же в ноль гасить?
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Adast
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