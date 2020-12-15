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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2741274227432744 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.1 5 812 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 24% 195 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 89 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 120 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 216 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 24% 192 Всього голосів : 812 Додано: Сер 16 гру, 2020 00:14 Goodman написав: посетитель написав: ото сюрприз бы был на новый год ))) ото сюрприз бы был на новый год )))

братани, не лякайте мене - сам ходив у відділення ПУМба і перепитував у менеджера , нема там грейсу 4 місяці - фізично нема . Оце так недоінформованність........ братани, не лякайте мене - сам ходив у відділення ПУМба і перепитував у менеджера , нема там грейсу 4 місяці - фізично нема . Оце так недоінформованність........

Там до весны кредитные деньги без комиссии можно гонять.И некоторые в связи с этим почему-то решили что и грейс до весны.Вот и сюрприз бы им был как начислили б проценты. Там до весны кредитные деньги без комиссии можно гонять.И некоторые в связи с этим почему-то решили что и грейс до весны.Вот и сюрприз бы им был как начислили б проценты. посетитель Повідомлень: 225 З нами з: 22.12.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 35 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 гру, 2020 00:16 Oktawa написав: ГеннадийUA написав: Выбрал в кешбеке 6-ю категорию с 20-ю оплатами, в субботу на оплату ровно 25 грн. в вайбере ничего не пришло (счетчик оплат), хотя до этого, и в прошлом месяце, всегда практически мгновенно бот отписывался. Подумал - хорошо, наверно "от 25грн." - надо мин. 25,01грн., но след. две оплаты выше 25грн. также остались без счетчика. Больше не пробовал, но вот думаю, что делать дальше - так же совершать транзакции не обращая внимания на вайбер и в случае чего потом звонить на горячку или сперва позвонить, а потом набивать операции? Выбрал в кешбеке 6-ю категорию с 20-ю оплатами, в субботу на оплату ровно 25 грн. в вайбере ничего не пришло (счетчик оплат), хотя до этого, и в прошлом месяце, всегда практически мгновенно бот отписывался. Подумал - хорошо, наверно "от 25грн." - надо мин. 25,01грн., но след. две оплаты выше 25грн. также остались без счетчика. Больше не пробовал, но вот думаю, что делать дальше - так же совершать транзакции не обращая внимания на вайбер и в случае чего потом звонить на горячку или сперва позвонить, а потом набивать операции?

В субботу, наверное, какие-то сбои были. Сын тоже оплатил в эту субботу около 13 час 30 грн в магазине (это была его последняя оплата по 6 категории) и ему в Вайбер не пришло ни одно, ни второе сообщение. Он позвонил на горячую линию и там сказали, что все видят и все засчиталось, ждите кешбек до 10 января. А Сообщения до сих пор так и не пришли. В субботу, наверное, какие-то сбои были. Сын тоже оплатил в эту субботу около 13 час 30 грн в магазине (это была его последняя оплата по 6 категории) и ему в Вайбер не пришло ни одно, ни второе сообщение. Он позвонил на горячую линию и там сказали, что все видят и все засчиталось, ждите кешбек до 10 января. А Сообщения до сих пор так и не пришли.

Да, точно были сбои, горячка сегодня сообщила.

Тоже в субботу делал несколько оплат, счетчик никак не отреагировал, вайбер молчал.

А в понедельник после новой оплаты счетчик ожил, но субботние оплаты не были учтены.

Горячка тоже сказала, что их видит, и что они СКОРЕЕ ВСЕГО будут учтены. И что это просто вайбер у них глючный. И что МОЖЕТ БЫТЬ вайбер потом одумается и их покажет и посчитает. А может и нет. Но для кешбека они засчитаются. НАВЕРНОЕ. "Ну, вы в январе сами увидите". Да, точно были сбои, горячка сегодня сообщила.Тоже в субботу делал несколько оплат, счетчик никак не отреагировал, вайбер молчал.А в понедельник после новой оплаты счетчик ожил, но субботние оплаты не были учтены.Горячка тоже сказала, что их видит, и что они СКОРЕЕ ВСЕГО будут учтены. И что это просто вайбер у них глючный. И что МОЖЕТ БЫТЬ вайбер потом одумается и их покажет и посчитает. А может и нет. Но для кешбека они засчитаются. НАВЕРНОЕ. "Ну, вы в январе сами увидите". Aktus Повідомлень: 94 З нами з: 02.11.17 Подякував: 19 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 гру, 2020 00:18 Adast написав: посетитель написав: Так грейс стандартный до двух месяцев.Если 30 ноября например взял до конца декабря вернуть. Так грейс стандартный до двух месяцев.Если 30 ноября например взял до конца декабря вернуть.

Ну то есть просто загасить все траты за ноябрь (включая переводы) в конце декабря, правильно я понимаю? Необязательно же в ноль гасить? Ну то есть просто загасить все траты за ноябрь (включая переводы) в конце декабря, правильно я понимаю? Необязательно же в ноль гасить?

Ну да, стандартно всё. Ну да, стандартно всё. посетитель Повідомлень: 225 З нами з: 22.12.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 35 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 гру, 2020 00:23 Aktus написав: Oktawa написав: ГеннадийUA написав: Выбрал в кешбеке 6-ю категорию с 20-ю оплатами, в субботу на оплату ровно 25 грн. в вайбере ничего не пришло (счетчик оплат), хотя до этого, и в прошлом месяце, всегда практически мгновенно бот отписывался. Подумал - хорошо, наверно "от 25грн." - надо мин. 25,01грн., но след. две оплаты выше 25грн. также остались без счетчика. Больше не пробовал, но вот думаю, что делать дальше - так же совершать транзакции не обращая внимания на вайбер и в случае чего потом звонить на горячку или сперва позвонить, а потом набивать операции? Выбрал в кешбеке 6-ю категорию с 20-ю оплатами, в субботу на оплату ровно 25 грн. в вайбере ничего не пришло (счетчик оплат), хотя до этого, и в прошлом месяце, всегда практически мгновенно бот отписывался. Подумал - хорошо, наверно "от 25грн." - надо мин. 25,01грн., но след. две оплаты выше 25грн. также остались без счетчика. Больше не пробовал, но вот думаю, что делать дальше - так же совершать транзакции не обращая внимания на вайбер и в случае чего потом звонить на горячку или сперва позвонить, а потом набивать операции?

В субботу, наверное, какие-то сбои были. Сын тоже оплатил в эту субботу около 13 час 30 грн в магазине (это была его последняя оплата по 6 категории) и ему в Вайбер не пришло ни одно, ни второе сообщение. Он позвонил на горячую линию и там сказали, что все видят и все засчиталось, ждите кешбек до 10 января. А Сообщения до сих пор так и не пришли. В субботу, наверное, какие-то сбои были. Сын тоже оплатил в эту субботу около 13 час 30 грн в магазине (это была его последняя оплата по 6 категории) и ему в Вайбер не пришло ни одно, ни второе сообщение. Он позвонил на горячую линию и там сказали, что все видят и все засчиталось, ждите кешбек до 10 января. А Сообщения до сих пор так и не пришли.

Да, точно были сбои, горячка сегодня сообщила.

Тоже в субботу делал несколько оплат, счетчик никак не отреагировал, вайбер молчал.

А в понедельник после новой оплаты счетчик ожил, но субботние оплаты не были учтены.

Горячка тоже сказала, что их видит, и что они СКОРЕЕ ВСЕГО будут учтены. И что это просто вайбер у них глючный. И что МОЖЕТ БЫТЬ вайбер потом одумается и их покажет и посчитает. А может и нет. Но для кешбека они засчитаются. НАВЕРНОЕ. "Ну, вы в январе сами увидите". Да, точно были сбои, горячка сегодня сообщила.Тоже в субботу делал несколько оплат, счетчик никак не отреагировал, вайбер молчал.А в понедельник после новой оплаты счетчик ожил, но субботние оплаты не были учтены.Горячка тоже сказала, что их видит, и что они СКОРЕЕ ВСЕГО будут учтены. И что это просто вайбер у них глючный. И что МОЖЕТ БЫТЬ вайбер потом одумается и их покажет и посчитает. А может и нет. Но для кешбека они засчитаются. НАВЕРНОЕ. "Ну, вы в январе сами увидите". Не банк, а глюк какой-то сплошной. Не банк, а глюк какой-то сплошной. посетитель Повідомлень: 225 З нами з: 22.12.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 35 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 гру, 2020 00:25 посетитель написав: Не банк, а глюк какой-то сплошной. Не банк, а глюк какой-то сплошной.

Грешно жаловаться - кэшбек выше среднего и чистыми, кредитные деньги можно снимать\переводить, ещё и на коммуналь 10% Грешно жаловаться - кэшбек выше среднего и чистыми, кредитные деньги можно снимать\переводить, ещё и на коммуналь 10% Adast Повідомлень: 249 З нами з: 04.06.20 Подякував: 136 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 гру, 2020 00:42 Adast написав: посетитель написав: Не банк, а глюк какой-то сплошной. Не банк, а глюк какой-то сплошной.

Грешно жаловаться - кэшбек выше среднего и чистыми, кредитные деньги можно снимать\переводить, ещё и на коммуналь 10% Грешно жаловаться - кэшбек выше среднего и чистыми, кредитные деньги можно снимать\переводить, ещё и на коммуналь 10% Это если платят эти кэшбэки.Лично у меня третья неделя пошла как ничего не платят.А так да, в теории я тоже миллионер )) Это если платят эти кэшбэки.Лично у меня третья неделя пошла как ничего не платят.А так да, в теории я тоже миллионер )) посетитель Повідомлень: 225 З нами з: 22.12.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 35 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2741274227432744 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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