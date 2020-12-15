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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2741274227432744

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 812
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 812
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 00:14

  Goodman написав:
  посетитель написав:ото сюрприз бы был на новый год )))

братани, не лякайте мене - сам ходив у відділення ПУМба і перепитував у менеджера , нема там грейсу 4 місяці - фізично нема . Оце так недоінформованність........

Там до весны кредитные деньги без комиссии можно гонять.И некоторые в связи с этим почему-то решили что и грейс до весны.Вот и сюрприз бы им был как начислили б проценты.
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 00:16

  Oktawa написав:
  ГеннадийUA написав:Выбрал в кешбеке 6-ю категорию с 20-ю оплатами, в субботу на оплату ровно 25 грн. в вайбере ничего не пришло (счетчик оплат), хотя до этого, и в прошлом месяце, всегда практически мгновенно бот отписывался. Подумал - хорошо, наверно "от 25грн." - надо мин. 25,01грн., но след. две оплаты выше 25грн. также остались без счетчика. Больше не пробовал, но вот думаю, что делать дальше - так же совершать транзакции не обращая внимания на вайбер и в случае чего потом звонить на горячку или сперва позвонить, а потом набивать операции?

В субботу, наверное, какие-то сбои были. Сын тоже оплатил в эту субботу около 13 час 30 грн в магазине (это была его последняя оплата по 6 категории) и ему в Вайбер не пришло ни одно, ни второе сообщение. Он позвонил на горячую линию и там сказали, что все видят и все засчиталось, ждите кешбек до 10 января. А Сообщения до сих пор так и не пришли.

Да, точно были сбои, горячка сегодня сообщила.
Тоже в субботу делал несколько оплат, счетчик никак не отреагировал, вайбер молчал.
А в понедельник после новой оплаты счетчик ожил, но субботние оплаты не были учтены.
Горячка тоже сказала, что их видит, и что они СКОРЕЕ ВСЕГО будут учтены. И что это просто вайбер у них глючный. И что МОЖЕТ БЫТЬ вайбер потом одумается и их покажет и посчитает. А может и нет. Но для кешбека они засчитаются. НАВЕРНОЕ. "Ну, вы в январе сами увидите".
Aktus
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 00:18

  Adast написав:
  посетитель написав:Так грейс стандартный до двух месяцев.Если 30 ноября например взял до конца декабря вернуть.

Ну то есть просто загасить все траты за ноябрь (включая переводы) в конце декабря, правильно я понимаю? Необязательно же в ноль гасить?

Ну да, стандартно всё.
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 00:23

  Aktus написав:
  Oktawa написав:
  ГеннадийUA написав:Выбрал в кешбеке 6-ю категорию с 20-ю оплатами, в субботу на оплату ровно 25 грн. в вайбере ничего не пришло (счетчик оплат), хотя до этого, и в прошлом месяце, всегда практически мгновенно бот отписывался. Подумал - хорошо, наверно "от 25грн." - надо мин. 25,01грн., но след. две оплаты выше 25грн. также остались без счетчика. Больше не пробовал, но вот думаю, что делать дальше - так же совершать транзакции не обращая внимания на вайбер и в случае чего потом звонить на горячку или сперва позвонить, а потом набивать операции?

В субботу, наверное, какие-то сбои были. Сын тоже оплатил в эту субботу около 13 час 30 грн в магазине (это была его последняя оплата по 6 категории) и ему в Вайбер не пришло ни одно, ни второе сообщение. Он позвонил на горячую линию и там сказали, что все видят и все засчиталось, ждите кешбек до 10 января. А Сообщения до сих пор так и не пришли.

Да, точно были сбои, горячка сегодня сообщила.
Тоже в субботу делал несколько оплат, счетчик никак не отреагировал, вайбер молчал.
А в понедельник после новой оплаты счетчик ожил, но субботние оплаты не были учтены.
Горячка тоже сказала, что их видит, и что они СКОРЕЕ ВСЕГО будут учтены. И что это просто вайбер у них глючный. И что МОЖЕТ БЫТЬ вайбер потом одумается и их покажет и посчитает. А может и нет. Но для кешбека они засчитаются. НАВЕРНОЕ. "Ну, вы в январе сами увидите".
Не банк, а глюк какой-то сплошной.
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 00:25

  посетитель написав:Не банк, а глюк какой-то сплошной.

Грешно жаловаться - кэшбек выше среднего и чистыми, кредитные деньги можно снимать\переводить, ещё и на коммуналь 10% :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 00:42

  Adast написав:
  посетитель написав:Не банк, а глюк какой-то сплошной.

Грешно жаловаться - кэшбек выше среднего и чистыми, кредитные деньги можно снимать\переводить, ещё и на коммуналь 10% :lol:
Это если платят эти кэшбэки.Лично у меня третья неделя пошла как ничего не платят.А так да, в теории я тоже миллионер ))
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