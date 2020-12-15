Додано: Сер 16 гру, 2020 00:16

Oktawa написав: ГеннадийUA написав: Выбрал в кешбеке 6-ю категорию с 20-ю оплатами, в субботу на оплату ровно 25 грн. в вайбере ничего не пришло (счетчик оплат), хотя до этого, и в прошлом месяце, всегда практически мгновенно бот отписывался. Подумал - хорошо, наверно "от 25грн." - надо мин. 25,01грн., но след. две оплаты выше 25грн. также остались без счетчика. Больше не пробовал, но вот думаю, что делать дальше - так же совершать транзакции не обращая внимания на вайбер и в случае чего потом звонить на горячку или сперва позвонить, а потом набивать операции? Выбрал в кешбеке 6-ю категорию с 20-ю оплатами, в субботу на оплату ровно 25 грн. в вайбере ничего не пришло (счетчик оплат), хотя до этого, и в прошлом месяце, всегда практически мгновенно бот отписывался. Подумал - хорошо, наверно "от 25грн." - надо мин. 25,01грн., но след. две оплаты выше 25грн. также остались без счетчика. Больше не пробовал, но вот думаю, что делать дальше - так же совершать транзакции не обращая внимания на вайбер и в случае чего потом звонить на горячку или сперва позвонить, а потом набивать операции?

В субботу, наверное, какие-то сбои были. Сын тоже оплатил в эту субботу около 13 час 30 грн в магазине (это была его последняя оплата по 6 категории) и ему в Вайбер не пришло ни одно, ни второе сообщение. Он позвонил на горячую линию и там сказали, что все видят и все засчиталось, ждите кешбек до 10 января. А Сообщения до сих пор так и не пришли. В субботу, наверное, какие-то сбои были. Сын тоже оплатил в эту субботу около 13 час 30 грн в магазине (это была его последняя оплата по 6 категории) и ему в Вайбер не пришло ни одно, ни второе сообщение. Он позвонил на горячую линию и там сказали, что все видят и все засчиталось, ждите кешбек до 10 января. А Сообщения до сих пор так и не пришли.

Да, точно были сбои, горячка сегодня сообщила.Тоже в субботу делал несколько оплат, счетчик никак не отреагировал, вайбер молчал.А в понедельник после новой оплаты счетчик ожил, но субботние оплаты не были учтены.Горячка тоже сказала, что их видит, и что они СКОРЕЕ ВСЕГО будут учтены. И что это просто вайбер у них глючный. И что МОЖЕТ БЫТЬ вайбер потом одумается и их покажет и посчитает. А может и нет. Но для кешбека они засчитаются. НАВЕРНОЕ. "Ну, вы в январе сами увидите".