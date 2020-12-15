Работает до 28.02.2021 (слухи про 14.12 не подтвердились )
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 гру, 2020 10:29
Работает до 28.02.2021 (слухи про 14.12 не подтвердились )
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Сер 16 гру, 2020 10:51
и да и нет, см. мое сообщение выше: проще всего так:
если 10% от платежа X попадают в интервал (300 - Y)грн,
где Y - сумма выплаченного кешбека с начала месяца,
то 10% от платежа X выплачиваются,
если не попадает - выплачивается 0 (ноль), а не меньшее из 10%го кешбека и остатка до 300грн в текущем месяце
P.S.
сейчас запустил тест - жду оставшиеся 12 грн, получится 298грн всего выплаты, и потом соточку зашлю, уверен - 10 уже не получу
другая теория - что платил второй картой - не подтверждается, так как по 2м из 3х проплат картой кешбек есть
Додано: Сер 16 гру, 2020 10:56
А хтось користується бета версією мобільного застосунку пумби? На червоному проскакували чутки, що в беті запиляли віртуалки. Чи це справді так?
Додано: Сер 16 гру, 2020 11:03
Re: ПУМБ
а оплата коммуналки засчитывается в 10 оплат от 25 грн для кешбека по 6 категории?
Додано: Сер 16 гру, 2020 11:04
Да, счетчик идет.
Додано: Сер 16 гру, 2020 11:13
Hack-Stock
Если платить не из приложения Пумба, а на сторонних сервисах (Портмоне, Изи, некст, сайты поставщиков услуг), то да.
Если из приложения Пумба, то нет
РЕФКИ
ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
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