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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2743274427452746>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 812
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 812
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 10:29

  _PORT_UA написав:Еще работает льготный период на снятие наличных с кредиток Всеможу?

Работает до 28.02.2021 (слухи про 14.12 не подтвердились :) )
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 10:51

  lincoln2 написав:
  cohan написав:а вот моя теория про то что 10% от платежа должны укладываться в остаток до 300 гривен, похоже, верна

Вы имеете ,ввиду что сумма оплат , не должна суммарно превышать 3 000 грн ..тоесть ,зачтут все кешбеки , до 2999 ...а последний ,кот превысит 3000 грн ,останется , неокешбечиным ?


и да и нет, см. мое сообщение выше: проще всего так:
если 10% от платежа X попадают в интервал (300 - Y)грн,
где Y - сумма выплаченного кешбека с начала месяца,
то 10% от платежа X выплачиваются,
если не попадает - выплачивается 0 (ноль), а не меньшее из 10%го кешбека и остатка до 300грн в текущем месяце

P.S.
сейчас запустил тест - жду оставшиеся 12 грн, получится 298грн всего выплаты, и потом соточку зашлю, уверен - 10 уже не получу

другая теория - что платил второй картой - не подтверждается, так как по 2м из 3х проплат картой кешбек есть
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 10:56

А хтось користується бета версією мобільного застосунку пумби? На червоному проскакували чутки, що в беті запиляли віртуалки. Чи це справді так?
gunchak
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 11:03

Re: ПУМБ

а оплата коммуналки засчитывается в 10 оплат от 25 грн для кешбека по 6 категории?
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 11:04

  Hack-Stock написав:а оплата коммуналки засчитывается в 10 оплат от 25 грн для кешбека по 6 категории?

Да, счетчик идет.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 11:09

  ingtrans написав:счетчик идет.

Да он идёт вообще на каждый чих :mrgreen:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 11:13

Hack-Stock
Если платить не из приложения Пумба, а на сторонних сервисах (Портмоне, Изи, некст, сайты поставщиков услуг), то да.
Если из приложения Пумба, то нет
РЕФКИ 8)
    http://lx4.me/c/BruGAiHB
    ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата     $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
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    Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 11:23

      lel написав:
      Adast написав:
      посетитель написав:Не банк, а глюк какой-то сплошной.

    Выплатили на 9 раб. день первый тестовый платеж после 3х обращений.
    Все ок. С уверенностью продолжу сегодня.

    Выплаты после трёх(!) обращений и всё ок ну такое...
    Укрсиб сегодня вон я ещё проснуться не успел скинул, вот это ок
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    Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 11:47

    Коллеги - напомните, после получения кредитки в боте Вайбера когда должен появиться кэшбек? Человек по моему совету получил вчера кредитку для оплаты коммуналки - пока там только Эльдорадо и Ясно. Дебеток местных нет - только кредитка... :roll:
    Vorlon
     
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    Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 11:49

      Vorlon написав:Коллеги - напомните, после получения кредитки в боте Вайбера когда должен появиться кэшбек? Человек по моему совету получил вчера кредитку для оплаты коммуналки - пока там только Эльдорадо и Ясно. Дебеток местных нет - только кредитка... :roll:

    У меня на дебетке он появился спустя порядка двух месяцев.
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