|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 гру, 2020 10:29
_PORT_UA написав:
Еще работает льготный период на снятие наличных с кредиток Всеможу?
Работает до 28.02.2021 (слухи про 14.12 не подтвердились
)
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
-
ukrprom2014
-
-
- Повідомлень: 2224
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 гру, 2020 10:51
lincoln2 написав: cohan написав:
а вот моя теория про то что 10% от платежа должны укладываться в остаток до 300 гривен, похоже, верна
Вы имеете ,ввиду что сумма оплат , не должна суммарно превышать 3 000 грн ..тоесть ,зачтут все кешбеки , до 2999 ...а последний ,кот превысит 3000 грн ,останется , неокешбечиным ?
и да и нет, см. мое сообщение выше: проще всего так:
если 10% от платежа X попадают в интервал (300 - Y)грн,
где Y - сумма выплаченного кешбека с начала месяца,
то 10% от платежа X выплачиваются,
если не попадает - выплачивается 0 (ноль), а не меньшее из 10%го кешбека и остатка до 300грн в текущем месяце
P.S.
сейчас запустил тест - жду оставшиеся 12 грн, получится 298грн всего выплаты, и потом соточку зашлю, уверен - 10 уже не получу
другая теория - что платил второй картой - не подтверждается, так как по 2м из 3х проплат картой кешбек есть
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 555
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 43 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 гру, 2020 10:56
А хтось користується бета версією мобільного застосунку пумби? На червоному проскакували чутки, що в беті запиляли віртуалки. Чи це справді так?
-
gunchak
-
-
- Повідомлень: 3
- З нами з: 24.03.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 гру, 2020 11:03
а оплата коммуналки засчитывается в 10 оплат от 25 грн для кешбека по 6 категории?
-
Hack-Stock
-
-
- Повідомлень: 642
- З нами з: 26.09.17
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 60 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 гру, 2020 11:04
Hack-Stock написав:
а оплата коммуналки засчитывается в 10 оплат от 25 грн для кешбека по 6 категории?
Да, счетчик идет.
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 2001
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 53 раз.
- Подякували: 247 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 гру, 2020 11:09
ingtrans написав:
счетчик идет.
Да он идёт вообще на каждый чих
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 9463
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 452 раз.
- Подякували: 1020 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 гру, 2020 11:13
Hack-Stock
Если платить не из приложения Пумба, а на сторонних сервисах (Портмоне, Изи, некст, сайты поставщиков услуг), то да.
Если из приложения Пумба, то нет
РЕФКИ http://lx4.me/c/BruGAiHBФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата
$$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
-
Spring
-
-
- Повідомлень: 228
- З нами з: 04.02.14
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 гру, 2020 11:23
lel написав: Adast написав: посетитель написав:
Не банк, а глюк какой-то сплошной.
Выплатили на 9 раб. день первый тестовый платеж после 3х обращений.
Все ок. С уверенностью продолжу сегодня.
Выплаты после трёх(!) обращений и всё ок ну такое...
Укрсиб сегодня вон я ещё проснуться не успел скинул, вот это ок
-
посетитель
-
-
- Повідомлень: 226
- З нами з: 22.12.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 36 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 гру, 2020 11:47
Коллеги - напомните, после получения кредитки в боте Вайбера когда должен появиться кэшбек? Человек по моему совету получил вчера кредитку для оплаты коммуналки - пока там только Эльдорадо и Ясно. Дебеток местных нет - только кредитка...
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 9463
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 452 раз.
- Подякували: 1020 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 гру, 2020 11:49
Vorlon написав:
Коллеги - напомните, после получения кредитки в боте Вайбера когда должен появиться кэшбек? Человек по моему совету получил вчера кредитку для оплаты коммуналки - пока там только Эльдорадо и Ясно. Дебеток местных нет - только кредитка...
У меня на дебетке он появился спустя порядка двух месяцев.
-
Adast
-
-
- Повідомлень: 250
- З нами з: 04.06.20
- Подякував: 136 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|