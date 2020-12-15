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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2743274427452746

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 812
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 812
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 12:47

  Adast написав:
  Vorlon написав:Коллеги - напомните, после получения кредитки в боте Вайбера когда должен появиться кэшбек? Человек по моему совету получил вчера кредитку для оплаты коммуналки - пока там только Эльдорадо и Ясно. Дебеток местных нет - только кредитка... :roll:

У меня на дебетке он появился спустя порядка двух месяцев.

Попробуйте активировать КБ у Эльдо, а потом опять потыкайтесь. У меня так появился таки основной КБ.
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 12:52

  _PORT_UA написав:Еще работает льготный период на снятие наличных с кредиток Всеможу?

На снятие да. Только насколько я узнавал в самом банке при открытии этой карты, на все снятия кредитных денег начисляется 48% годовых. То есть снимать можно без комиссии за само снятие, а вот за пользование придется платить, как за обычный кредит. И без всякого грейса.
yuri_m
 
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