Adast написав:
У меня на дебетке он появился спустя порядка двух месяцев.
Попробуйте активировать КБ у Эльдо, а потом опять потыкайтесь. У меня так появился таки основной КБ.
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Додано: Сер 16 гру, 2020 12:47
Попробуйте активировать КБ у Эльдо, а потом опять потыкайтесь. У меня так появился таки основной КБ.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 16 гру, 2020 12:52
На снятие да. Только насколько я узнавал в самом банке при открытии этой карты, на все снятия кредитных денег начисляется 48% годовых. То есть снимать можно без комиссии за само снятие, а вот за пользование придется платить, как за обычный кредит. И без всякого грейса.
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