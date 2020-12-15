Adast написав:
У меня на дебетке он появился спустя порядка двух месяцев.
Попробуйте активировать КБ у Эльдо, а потом опять потыкайтесь. У меня так появился таки основной КБ.
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Додано: Сер 16 гру, 2020 12:47
Попробуйте активировать КБ у Эльдо, а потом опять потыкайтесь. У меня так появился таки основной КБ.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 16 гру, 2020 12:52
На снятие да. Только насколько я узнавал в самом банке при открытии этой карты, на все снятия кредитных денег начисляется 48% годовых. То есть снимать можно без комиссии за само снятие, а вот за пользование придется платить, как за обычный кредит. И без всякого грейса.
Или меня, как нового клиента, нажухали в этом вопросе?
Почитал еще раз договор. Таки неверно понял. Снимать можно без комиссии, но погашать надо в льготный период - до 30 числа следующего месяца. Тогда никаких процентов не будет.
Додано: Сер 16 гру, 2020 13:42
yuri_m ,и мне сказали, что до 28.02 льготный период действует.
Теперь бы узнать правильный алгоритм. Вот дали кредитный лимит. Оформлял по ссылке друга. Как теперь правильно получить по 100грн.каждому? Нужно изначально совершить операцию на 100грн.? И только потом можно снимать наличные? Если сниму раньше,то уже сотку не получу?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
Додано: Сер 16 гру, 2020 13:58
Первая операция по карте должна быть обязательно безнальная - оплата товара и услуг. Именно покупка, а не просто перевод средств. Иначе не дадут "сотку" бонуса. И вроде бы первая покупка должна быть больше 100 грн.
Додано: Сер 16 гру, 2020 14:00
Re: ПУМБ
Не обязательно.
Хоть 5я, но тогда 2 сотки прийдут после 5й операции.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Сер 16 гру, 2020 14:02
Это точно? Не хочется из за того,что сниму нал,не получу потом сотку. Да и человека подведу.
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
Додано: Сер 16 гру, 2020 14:12
Не рискуйте, проведите покупку от 100 грн., а потом снимайте нал или делайте перевод
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Сер 16 гру, 2020 14:18
Главное не положить на неразрывный на 3 мес.
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Додано: Сер 16 гру, 2020 14:20
Re: ПУМБ
Как вообще в ту бету попасть? У других банков бета открыта или есть информация как вступить в ряды бета тестеров...
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