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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2743274427452746

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 812
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 812
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 12:47

  Adast написав:
  Vorlon написав:Коллеги - напомните, после получения кредитки в боте Вайбера когда должен появиться кэшбек? Человек по моему совету получил вчера кредитку для оплаты коммуналки - пока там только Эльдорадо и Ясно. Дебеток местных нет - только кредитка... :roll:

У меня на дебетке он появился спустя порядка двух месяцев.

Попробуйте активировать КБ у Эльдо, а потом опять потыкайтесь. У меня так появился таки основной КБ.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 12:52

  _PORT_UA написав:Еще работает льготный период на снятие наличных с кредиток Всеможу?

На снятие да. Только насколько я узнавал в самом банке при открытии этой карты, на все снятия кредитных денег начисляется 48% годовых. То есть снимать можно без комиссии за само снятие, а вот за пользование придется платить, как за обычный кредит. И без всякого грейса.

Или меня, как нового клиента, нажухали в этом вопросе? :?

Почитал еще раз договор. Таки неверно понял. Снимать можно без комиссии, но погашать надо в льготный период - до 30 числа следующего месяца. Тогда никаких процентов не будет.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 13:42

yuri_m ,и мне сказали, что до 28.02 льготный период действует.

Теперь бы узнать правильный алгоритм. Вот дали кредитный лимит. Оформлял по ссылке друга. Как теперь правильно получить по 100грн.каждому? Нужно изначально совершить операцию на 100грн.? И только потом можно снимать наличные? Если сниму раньше,то уже сотку не получу?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 13:58

  _PORT_UA написав:Теперь бы узнать правильный алгоритм. Вот дали кредитный лимит. Оформлял по ссылке друга. Как теперь правильно получить по 100грн.каждому? Нужно изначально совершить операцию на 100грн.? И только потом можно снимать наличные? Если сниму раньше,то уже сотку не получу?

Первая операция по карте должна быть обязательно безнальная - оплата товара и услуг. Именно покупка, а не просто перевод средств. Иначе не дадут "сотку" бонуса. И вроде бы первая покупка должна быть больше 100 грн.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 14:00

Re: ПУМБ

  yuri_m написав:Первая операция по карте должна быть обязательно безнальная - оплата товара и услуг.

Не обязательно.
Хоть 5я, но тогда 2 сотки прийдут после 5й операции.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 14:02

  ukrprom2014 написав:
  yuri_m написав:Первая операция по карте должна быть обязательно безнальная - оплата товара и услуг.

Не обязательно.
Хоть 5я, но тогда 2 сотки прийдут после 5й операции.

Это точно? Не хочется из за того,что сниму нал,не получу потом сотку. Да и человека подведу.
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 14:12

  _PORT_UA написав:
  ukrprom2014 написав:
  yuri_m написав:Первая операция по карте должна быть обязательно безнальная - оплата товара и услуг.

Не обязательно.
Хоть 5я, но тогда 2 сотки прийдут после 5й операции.

Это точно? Не хочется из за того,что сниму нал,не получу потом сотку. Да и человека подведу.

Не рискуйте, проведите покупку от 100 грн., а потом снимайте нал или делайте перевод
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 14:18

  посетитель написав:
  Goodman написав:
  ukrprom2014 написав:В первый же день акции с 3х карт улетели в теплые края к Моне до весны.
Батьку, як це до весни? Тре ж до 30-12-2020 повернути на кілька днів - потом опять перелет. Так чи ні?
ото сюрприз бы был на новый год ))) :)

Главное не положить на неразрывный на 3 мес. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 14:20

Re: ПУМБ

gunchak написав:А хтось користується бета версією мобільного застосунку пумби? На червоному проскакували чутки, що в беті запиляли віртуалки. Чи це справді так?
Как вообще в ту бету попасть? У других банков бета открыта или есть информация как вступить в ряды бета тестеров...
unknownurl
 
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